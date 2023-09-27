Ставки по депозитам для бизнеса вновь пошли в рост

Очередное увеличение ключевой ставки ЦБ до 13% дает возможность малому и среднему бизнесу разместить временно свободные средства и заработать на повышенных процентах. В течение последнего месяца в банках отмечают растущий интерес к таким продуктам.

Банк «Открытие» (входит в группу ВТБ) второй раз за месяц объявил о повышении ставок по всей линейке рублевых депозитов для МСБ еще на процентный пункт. Двумя неделями ранее Банк России из-за реализации инфляционных рисков повысил ключевую ставку на 100 базисных пунктов, до 13% годовых и указал, что будет оценивать целесообразность ее дальнейшего повышения на ближайших заседаниях.