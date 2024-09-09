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Старшее поколение сельских жителей Татарстана стало чаще пользоваться интернетом

В районах республики абоненты пенсионного возра...

Фото: пресс-служба МегаФона

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В районах республики абоненты пенсионного возраста за год начали использовать на 15% больше интернет‑трафика. Самые активные пользователи проживают в селе в Азнакаевском районе, сообщают специалисты МегаФона после анализа обезличенных данных клиентов.

Как показывает big data оператора, летом 2024 года сельчане старшей возрастной группы в среднем прокачивали по 8,4 Гбайт в месяц. Суммарно на них приходится 12% дата‑трафика в селах и деревнях. Особенно охотно в онлайн выходят женщины: они переписываются в мессенджерах и изучают соцсети на 23% дольше, чем ровесники‑мужчины. Если говорить о населенных пунктах, то по среднемесячному интернет-трафику на абонента старше 60‑ти лет впереди Уразаево в Азнакаевском районе, Большие Яки в Зеленодольском и Званка в Пестречинском.

Кроме того, на пенсионеров приходится 21% суммарного голосового трафика в малых населенных пунктах. Один человек в среднем проговаривает в месяц по 5 часов 44 минуты. Подолгу общаться с близкими любят абоненты из сел Шланга в Дрожжановском районе, Старые Тинчали и Каменный Брод в Буинском районе.

Растущая востребованность интернет‑сервисов в сельской местности влияет и на выбор телефонов. Кнопочные модели сейчас предпочитает лишь 20% пенсионеров, у 80% — смартфоны. Чаще пожилые сельчане используют Xiaomi Redmi 9A, Xiaomi Redmi 9C NFC и Samsung Galaxy A12.

«Люди старшего возраста активно осваивают возможности интернета, отказываясь от простых телефонов в пользу смартфонов. Вдали от городов динамика особенно заметна. С начала года мы установили базовые станции более чем в 40 небольших населенных пунктах по всей республике. Еще в 13 поселках, деревнях и селах запустили дополнительный диапазон LTE, чтобы исключить случаи ухудшения связи на фоне постоянно растущей нагрузки на действующее оборудование», — рассказал директор МегаФона в Татарстане Михаил Русинов.

Ранее в рамках второго этапа федерального проекта по устранению цифрового неравенства — УЦН 2.0 сеть оператора впервые появилась в 90 населенных пунктах 34 районов республики.

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