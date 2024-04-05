Важное в РТ
· Служба новостей

Сервис кикшеринга МТС Юрент открыл новый сезон в Казани

Сервис кикшеринга МТС Юрент открыл новый сезон в Казани

Фото: пресс-служба ПАО МТС

Подписаться в Telegram

Цифровая экосистема МТС и входящий в нее сервис кикшеринга Юрент сообщают о запуске нового сезона в Казани. Компания увеличила парк, представив самокаты Ninebot S90L с поворотными сигналами, двумя дашбордами и другими обновленными характеристиками. Всего жителям и гостям столицы Татарстана будут доступны 2500 новых электросамокатов. Для повышения безопасности пользователей и горожан, планируется ввести автоматическое снижение скорости на определенных территориях, а также добровольное тестирование на знание правил дорожного движения.

Арендовать электросамокат можно в приложении МТС Юрент для iOS или Android. Согласно обновленным правилам, скорость до 10 км/ч и 15 км/ч будет снижена на ряде улиц, перекрестков, прилегающих территорий к гимназиям, школам, торговым центрам. По ряду проезжих частей магистральных, а также пешеходных улиц движение на самокатах будет полностью запрещено. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты МТС Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определенных участках. Также самокаты оператора оснащены поворотными сигналами на руле и заднем крыле самоката, что повышает предсказуемость водителя для окружающих и безопасность всех участников дорожного движения.
В дополнение, МТС Юрент сделал в приложении добровольное тестирование на знание правил дорожного движения из 10 вопросов, которое в перспективе планируется сделать обязательным. Также пользователи будут получать пуш о необходимости пройти тест, если они нарушили ПДД.

За время работы сервиса в Казани самокаты доказали свою востребованность не только как средство для развлечения, но и как транспорт. В прошлом сезоне более 80% поездок на самокатах МТС Юрент совершались по транспортному сценарию (пользователи арендовали самокаты, чтобы добраться из точки А в точку Б), а подписка делает такие поездки сопоставимыми по стоимости с общественным транспортом. В этом сезоне пользователи могут воспользоваться МТС Premium, которая обнуляет старт аренды, дает скидку на расширенную страховку, а также предоставляет кэшбэк от МТС и скидки на музыку, кино и другие возможности. Также в этом году любители электросамокатов смогут авторизоваться в приложении через МТС ID, что даст возможность бесшовного входа. До конца апреля кикшеринг МТС Юрент станет доступен и для жителей Альметьевска и Нижнекамска.

«Электросамокаты стали полноценной частью городского транспорта, и наша задача в этом году сделать этот транспорт комфортным и безопасным для всех жителей российских городов. Для этого мы в МТС Юрент приняли внутреннюю стратегию «Год безопасного самоката». Помимо теста на ПДД, мы тестируем решение по идентификации пользователей при регистрации в приложении МТС Юрент. В новом сезоне продолжится обучение пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, на протяжении всего сезона будут проводиться «Школы безопасного вождения» для обучения всех желающих ПДД и культуре вождения», — комментирует Иван Туринге, генеральный директор МТС Юрент.

МТС Юрент также запустил внутренний рейтинг пользователей. В карточку каждого будет вноситься информация о зафиксированных нарушениях, за которые пользователь может получить наказание с градацией от предупреждений до блокировки: при повторных или серьезных нарушениях, например, передача аккаунта несовершеннолетним, он будет заблокирован в приложении оператора. Информацию о нарушениях на самокатах сервис оператор собирает со стороны администраций городов и органов правопорядка. У сервиса также работает выделенная линия поддержки, в которую любой желающий может направить информацию о нарушениях ПДД на самокатах МТС Юрент.

Последние новости Казани в твоем телефоне — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Лонгриды

день назад

К саммиту БРИКС в Казани построят самый большой детский парк в Татарстане

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

дезинсекция тараканов цена травля клопов москва

Новости Татарстана

21 час назад

На рынке «Привоз» в Казани прошла облава на нелегальных мигрантов

Интересное в Казани

3 дня назад

По ту сторону кейтеринга: кулинарное закулисье с бренд-шефом Русланом Марданшиным

заменить колёса на электросамокате в Краснодаре

Новости Татарстана

день назад

Летевший в Нижнекамск БПЛА засекли за час до удара

Новости Татарстана

23 часа назад

Пробка 4,5 - 5 км: несколько аварий парализовали Мамадышский тракт в Казани

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

22 часа назад

Появилась петиция по переименованию улицы Дзержинского в улицу Райана Гослинга в Казани

Новости Татарстана

4 часа назад

Иномарка снесла 6-летнего мальчика во дворе казанской девятиэтажки
Новости Татарстана
24 минуты назад

Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды

Из-за подключения нового театра имени Камала к сетям часть Казани лишат воды

Новости Татарстана

44 минуты назад

На пр. Камалеева в Казани троллейбусы парализовали движение

Гид по скидкам Казани

день назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще

Новости Татарстана

2 часа назад

В 2 селах Нижнекамского района подтопило улицы и домовладения

Новости Татарстана

3 часа назад

Аэропорт Казани закупит детекторы для обнаружения взрывчатки за 2 секунды
В Казани автобус сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части
Новости Татарстана
4 минуты назад

В Казани автобус сбил пешехода, который шел вдоль проезжей части

Новости Татарстана

19 часов назад

В Татарстане ожидается дождь, мокрый снег и ветер до 14 м/с

Новости Татарстана

19 часов назад

В Нижнекамске Татарстана предприятия возобновили работу после проверок

Новости Татарстана

20 часов назад

3 пострадавших при атаке дронов в Елабуге остаются в больницах
Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани
Интересное в Казани
4 дня назад

Зона кафе, продукты с чистым составом и свежесваренный кофе: что предлагает новая сеть продуктовых магазинов в Казани