Сервис кикшеринга МТС Юрент открыл новый сезон в Казани

Цифровая экосистема МТС и входящий в нее сервис кикшеринга Юрент сообщают о запуске нового сезона в Казани. Компания увеличила парк, представив самокаты Ninebot S90L с поворотными сигналами, двумя дашбордами и другими обновленными характеристиками. Всего жителям и гостям столицы Татарстана будут доступны 2500 новых электросамокатов. Для повышения безопасности пользователей и горожан, планируется ввести автоматическое снижение скорости на определенных территориях, а также добровольное тестирование на знание правил дорожного движения.

Арендовать электросамокат можно в приложении МТС Юрент для iOS или Android. Согласно обновленным правилам, скорость до 10 км/ч и 15 км/ч будет снижена на ряде улиц, перекрестков, прилегающих территорий к гимназиям, школам, торговым центрам. По ряду проезжих частей магистральных, а также пешеходных улиц движение на самокатах будет полностью запрещено. От пользователей при этом никаких дополнительных действий не потребуется — все электросамокаты МТС Юрент оборудованы встроенным IoT-модулем, благодаря которому устройства будут автоматически и очень плавно снижать скорость на определенных участках. Также самокаты оператора оснащены поворотными сигналами на руле и заднем крыле самоката, что повышает предсказуемость водителя для окружающих и безопасность всех участников дорожного движения.

В дополнение, МТС Юрент сделал в приложении добровольное тестирование на знание правил дорожного движения из 10 вопросов, которое в перспективе планируется сделать обязательным. Также пользователи будут получать пуш о необходимости пройти тест, если они нарушили ПДД.

За время работы сервиса в Казани самокаты доказали свою востребованность не только как средство для развлечения, но и как транспорт. В прошлом сезоне более 80% поездок на самокатах МТС Юрент совершались по транспортному сценарию (пользователи арендовали самокаты, чтобы добраться из точки А в точку Б), а подписка делает такие поездки сопоставимыми по стоимости с общественным транспортом. В этом сезоне пользователи могут воспользоваться МТС Premium, которая обнуляет старт аренды, дает скидку на расширенную страховку, а также предоставляет кэшбэк от МТС и скидки на музыку, кино и другие возможности. Также в этом году любители электросамокатов смогут авторизоваться в приложении через МТС ID, что даст возможность бесшовного входа. До конца апреля кикшеринг МТС Юрент станет доступен и для жителей Альметьевска и Нижнекамска.

«Электросамокаты стали полноценной частью городского транспорта, и наша задача в этом году сделать этот транспорт комфортным и безопасным для всех жителей российских городов. Для этого мы в МТС Юрент приняли внутреннюю стратегию «Год безопасного самоката». Помимо теста на ПДД, мы тестируем решение по идентификации пользователей при регистрации в приложении МТС Юрент. В новом сезоне продолжится обучение пользователей правилам езды на самокате: ежедневно в популярных местах города будут работать наши консультанты, на протяжении всего сезона будут проводиться «Школы безопасного вождения» для обучения всех желающих ПДД и культуре вождения», — комментирует Иван Туринге, генеральный директор МТС Юрент.

МТС Юрент также запустил внутренний рейтинг пользователей. В карточку каждого будет вноситься информация о зафиксированных нарушениях, за которые пользователь может получить наказание с градацией от предупреждений до блокировки: при повторных или серьезных нарушениях, например, передача аккаунта несовершеннолетним, он будет заблокирован в приложении оператора. Информацию о нарушениях на самокатах сервис оператор собирает со стороны администраций городов и органов правопорядка. У сервиса также работает выделенная линия поддержки, в которую любой желающий может направить информацию о нарушениях ПДД на самокатах МТС Юрент.