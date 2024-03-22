Сбербанк в Татарстане отмечает рост спроса ипотечных продуктов на индивидуальное жилищное строительство

По данным сервиса Домклик (дочерняя компания Сбербанка) на территории республики Татарстан растёт спрос ипотечных продуктов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В частности, за 2023 год в Татарстане было выдано порядка 5 тысяч таких кредитов на сумму более 22 млрд рублей.

В 2023 году Домклик упростил получение ипотеки на строительство жилого дома. При строительстве дома через аккредитованных юридических лиц – подрядчиков клиенту не требуется предоставлять в качестве обеспечения ни залог другого имущества, ни поручительство физических лиц. Кроме того, на Домклик можно найти себе подходящий проект дома и будущего партнёра.