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Сбербанк в Татарстане отмечает рост спроса ипотечных продуктов на индивидуальное жилищное строительство

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По данным сервиса Домклик (дочерняя компания Сбербанка) на территории республики Татарстан растёт спрос ипотечных продуктов на индивидуальное жилищное строительство (ИЖС). В частности, за 2023 год в Татарстане было выдано порядка 5 тысяч таких кредитов на сумму более 22 млрд рублей.

В 2023 году Домклик упростил получение ипотеки на строительство жилого дома. При строительстве дома через аккредитованных юридических лиц – подрядчиков клиенту не требуется предоставлять в качестве обеспечения ни залог другого имущества, ни поручительство физических лиц. Кроме того, на Домклик можно найти себе подходящий проект дома и будущего партнёра.

Юлия Базилюк, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:

«На территории Татарстана мы предлагаем своим клиентам широкий спектр программ ипотечного кредитования, воспользовавшись которыми, наши клиенты могут приобрести готовое жильё или построить дом. Важное место в линейке кредитных продуктов занимают ипотечные кредиты на индивидуальное жилищное строительство. Рост спроса на данные продукты свидетельствует о том, что жители республики оценивают преимущество данной программы и стремятся обзавестись собственным домом».

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