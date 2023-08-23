Сбербанк расширяет список сервисов, в которых можно подтвердить подлинность профиля с помощью Сбер ID

С помощью сервиса Сбер ID теперь можно подтвердить подлинность профиля на Авито и получить статус «Документы проверены». Загружать сканы документов больше не нужно — достаточно сделать несколько шагов в мобильном приложении или на сайте платформы. Наличие значка о пройденной проверке помогает повысить уровень безопасности и доверия на Авито. Согласно исследованиям Сбера, пользователи Сбер ID характеризуют технологию как надежную и безопасную.

Для покупателей на Авито наличие у продавца значка о пройденной проверке — это подтверждение того, что они имеют дело с реальным продавцом, а не созданным автоматически аккаунтом. Для продавцов — возможность дополнительно повысить шансы на успех объявлений. Согласно данным исследований Авито, объявления тех продавцов, аккаунты которых отмечены значком о пройденной проверке, получают на 20% больше трафика, чем профили без цифровых бейджей. Также по данным компании, более 90% пользователей сервиса выбирают для совершения сделки пользователей со значком в профиле «Документы проверены». Сбер ID дополнит уже существующие методы подтверждения аккаунта в Авито.

Для подтверждения профиля по Сбер ID надо авторизоваться в мобильном приложении или на сайте Авито. Потом зайти в свой профиль и далее — в раздел «Управление профилем» — «Основные данные» — «Подтверждение данных» — «Сбер ID».

После этого система предложит пользователю открыть мобильное приложение или сайт Сбербанка для проверки данных. Проверка займет меньше минуты. Сразу после этого в профиле пользователя Авито появится значок «Документы проверены».

Подтверждение документов по Сбер ID доступно тем клиентам, которые ещё не получили значок «Документы проверены» другим способом.

Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем В2С Сбербанка: «Для клиента ключевыми факторами при использовании сервисов в интернете являются быстрота, удобство и безопасность. Вход по Сбер ID в полной мере реализует все эти принципы, и сервисом уже воспользовались более 50 млн клиентов по всей стране. Теперь наш удобный способ верификации пользователей стал доступен всем пользователям Авито. Все аккаунты, верифицированные по Сбер ID в Авито, это клиенты, документы и личность которых были проверены представителями банка при личной встрече. Это гарантирует, что профиль, подтверждённый с помощью Сбер ID, принадлежит реальному человеку, и повышает уверенность в чистоте сделки».