Важное в РТ
· Служба новостей

Сбербанк расширяет список сервисов, в которых можно подтвердить подлинность профиля с помощью Сбер ID

Подписаться в Telegram

С помощью сервиса Сбер ID теперь можно подтвердить подлинность профиля на Авито и получить статус «Документы проверены». Загружать сканы документов больше не нужно — достаточно сделать несколько шагов в мобильном приложении или на сайте платформы. Наличие значка о пройденной проверке помогает повысить уровень безопасности и доверия на Авито. Согласно исследованиям Сбера, пользователи Сбер ID характеризуют технологию как надежную и безопасную.

Для покупателей на Авито наличие у продавца значка о пройденной проверке — это подтверждение того, что они имеют дело с реальным продавцом, а не созданным автоматически аккаунтом. Для продавцов — возможность дополнительно повысить шансы на успех объявлений. Согласно данным исследований Авито, объявления тех продавцов, аккаунты которых отмечены значком о пройденной проверке, получают на 20% больше трафика, чем профили без цифровых бейджей. Также по данным компании, более 90% пользователей сервиса выбирают для совершения сделки пользователей со значком в профиле «Документы проверены». Сбер ID дополнит уже существующие методы подтверждения аккаунта в Авито.

Для подтверждения профиля по Сбер ID надо авторизоваться в мобильном приложении или на сайте Авито. Потом зайти в свой профиль и далее — в раздел «Управление профилем» — «Основные данные» — «Подтверждение данных» — «Сбер ID».

После этого система предложит пользователю открыть мобильное приложение или сайт Сбербанка для проверки данных. Проверка займет меньше минуты. Сразу после этого в профиле пользователя Авито появится значок «Документы проверены».

Подтверждение документов по Сбер ID доступно тем клиентам, которые ещё не получили значок «Документы проверены» другим способом.

Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем В2С Сбербанка:

«Для клиента ключевыми факторами при использовании сервисов в интернете являются быстрота, удобство и безопасность. Вход по Сбер ID в полной мере реализует все эти принципы, и сервисом уже воспользовались более 50 млн клиентов по всей стране. Теперь наш удобный способ верификации пользователей стал доступен всем пользователям Авито. Все аккаунты, верифицированные по Сбер ID в Авито, это клиенты, документы и личность которых были проверены представителями банка при личной встрече. Это гарантирует, что профиль, подтверждённый с помощью Сбер ID, принадлежит реальному человеку, и повышает уверенность в чистоте сделки».

Андрей Рыбинцев, директор департамента доверия и безопасности Авито:

«Так как почти у каждого жителя страны есть профиль и на Авито, и в Сбербанке, у нас давно появилась идея объединить усилия в защите пользователей. Банковская сфера — это отрасль, где безопасность является приоритетом номер один. Сбер — это яркий пример такого ответственного бизнеса, который постоянно инвестирует в защиту и информирование своих клиентов. Мы очень близки по духу, и идея объединить усилия давно лежала на поверхности. Новый способ проверки, во-первых, для многих окажется проще, чем классическая схема проверки с загрузкой документов, а во-вторых, позволяет использовать для верификации один из самых защищенных инструментов на рынке – банковский ID. Это поможет сделать онлайн-сделки в целом еще более прозрачными и безопасными».

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

Начнут строить в 2024 году: в Челнах построят новую больницу

Интересное в Казани

день назад

Призовой фонд 1 миллион рублей: X5 доставка запускает масштабный конкурс «Гонка курьеров»

вызвать службу по травле тараканов на дом москва

Новости Казани

день назад

Из Казани в Ульяновск на «Метеоре»: озвучена стоимость проезда

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

ТОП террас, на которых казанцам стоит побывать хотя бы раз

дефиле отзывы в Краснодаре

Новости Казани

13 часов назад

В 2024 году в Казани появится новая детская городская больница

Новости Казани

день назад

Почти сутки без воды и света: в казанском ЖК отключили ресурсы

Новости Татарстана

12 часов назад

С 1 сентября за это придется платить: ряд медицинских услуг в России станет платным

Новости Татарстана

день назад

План по подготовке школьников к военной службе утвердили в Татарстане

Новости Татарстана

12 часов назад

В Татарстане запустят экологичное производства бензин класса 5 и выше
Новости Казани
2 дня назад

Стало известно, во сколько обойдется выступление Клавы Коки и Jony на Дне республики в Казани

Стало известно, во сколько обойдется выступление Клавы Коки и Jony на Дне республики в Казани

Новости Казани

26 минут назад

14 млрд выделят на развитие культуры в Казани

Интересное в Казани

22 часа назад

Чулпан Миннебаева: об открытии частной сыроварни и татарских сырах

Новости Татарстана

36 минут назад

С 5 сентября в Набережных Челнах отключат горячую воду

Важное в РТ

час назад

Сбербанк расширяет список сервисов, в которых можно подтвердить подлинность профиля с помощью Сбер ID
На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело
Новости Татарстана
4 дня назад

На девушку, конфликтовавшую с полицейскими Нижнекамска, завели уголовное дело

Новости Татарстана

час назад

2 человека пострадали во время пожара в Набережных Челнах

Новости Татарстана

2 часа назад

Певице Иркэ отказали в медицинской помощи

Важное в РТ

2 часа назад

Сбер выдал первый в России кредит через ЦФА с залогом в виде реального актива
Собраться к 1 сентябрю меньше чем за 1 000 рублей: проходимся по чек-листу «Галамарта», чтобы ничего не забыть
Интересное в Казани
5 дней назад

Собраться к 1 сентябрю меньше чем за 1 000 рублей: проходимся по чек-листу «Галамарта», чтобы ничего не забыть