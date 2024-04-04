Сбербанк профинансирует строительство нового жилого комплекса в Казани
Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и ООО Специализированный застройщик «Конграда», входящий в группу компаний «КамаСтройИнвест» заключили договор на проектное финансирование строительства жилого комплекса «1712». Сумма сделки составила свыше 4,9 млрд рублей.
Как отметила генеральный директор ООО Специализированный застройщик «Конграда» Эльвира Губайдуллина — Проектное финансирование помогает обеспечить надёжную защиту денежных средств наших участников долевого строительства и позволяет нам как застройщику своевременно выполнять необходимые строительные работы и успешно реализовывать задуманные проекты. Одним из которых станет ЖК «1712», который входит в проект комплексного развития территории по улице Портовой и в скором времени станет частью нового центра притяжения города Казани у берега Волги. Сотрудничество со Сбербанком, как лидером по кредитованию застройщиков на российском рынке помогает нам делать наш город ещё более красивым и привлекательным!
ЖК «1712» — это новый современный жилой комплекс, входящий в проект комплексной реновации речного порта, с современной архитектурой и благоустроенной территорией. Своим необычным названием проект представляет расстояние от истока Волги до Казани. Группой компаний «КамаСтройИнвест» на территории речного порта уже построен и введён в эксплуатацию ЖК «Живи на Портовой», в 4 квартале 2023 года стартовало строительство ЖК «Риваят».
В 2023 году Сбер в Татарстане профинансировал строительство более 980 кв.м. жилья, что составляет 40% рынка проектного финансирования республики. По итогам 2023 года рост кредитного портфеля в данной области составил более 30 млрд рублей.
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Сбер является основным банком-партнером в строительстве жилья в Татарстане. Сейчас, в период снижения продаж на фоне удорожания ипотеки - важно предоставить девелоперам максимально комфортные условия для сотрудничества. С 28 марта были отменены комиссии для зарплатных клиентов банка, а с 4 апреля всем застройщикам, пользующихся проектным финансированием Сбера. Мы активно развиваем совместные проекты с группой «КамаСтройИнвест», в общей сложности Сбер одобрил компании финансирование на сумму более 20 млрд руб. Хочу отметить, что мы рады продолжать сотрудничество и надеемся принять участие в реализации новых ярких и современных концепций в будущем».
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