Сбер выдал первый в России кредит через ЦФА с залогом в виде реального актива

Сбер провёл первую в России сделку кредитования через цифровые финансовые активы (ЦФА) под реальный имущественный залог. Это аналог кредита, в котором ЦФА выступают долговым обязательством, обеспеченным залогом в виде движимого имущества компании и товаров в обороте, причём в решении о выпуске содержатся сведения о предмете залога.

Эмитентом первой цифровой сделки кредитования под имущественный залог стало ООО «ТД ГраСС» — один из крупнейших российских производителей профессиональных моющих средств, автохимии и автокосметики. Объём кредита составил 100 млн рублей. Компания рассматривает возможность дальнейшего кредитования через ЦФА.