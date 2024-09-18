Сбер в Татарстане профинансирует строительство нового ЖК

Сбер профинансирует ООО СЗ РД Инвест для строительства жилого комплекса в Набережных Челнах

Сбербанк предоставил компании ООО СЗ РД Инвест проектное финансирование для строительства нового жилого комплекса «Маяк». Жилье класса комфорт будет построено на юго-западе Набережных Челнов. Объем кредита составит более 1 млрд рублей до декабря 2027 года.

ЖК «Маяк» расположен на улице Раскольникова, в 35 комплексе автограда. В пешей доступности детские сады, школы, торговые центры. Проектом предусмотрены современные просторные вестибюли и места общественного пользования с высокими потолками и дизайнерской отделкой.

Во дворе дома будет организовано пространство для спорта, активной жизни, игровые площадки для детей разных возрастов с безопасным покрытием, плоскостная парковка на 270 машиномест, Wi–Fi и панорамными видами на реку Кама.

Всего предусмотрено 300 квартир, общая площадь жилья составит порядка 14 тысяч квадратных метров.