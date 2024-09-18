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Сбер в Татарстане профинансирует строительство нового ЖК

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Сбер профинансирует ООО СЗ РД Инвест для строительства жилого комплекса в Набережных Челнах

Сбербанк предоставил компании ООО СЗ РД Инвест проектное финансирование для строительства нового жилого комплекса «Маяк». Жилье класса комфорт будет построено на юго-западе Набережных Челнов. Объем кредита составит более 1 млрд рублей до декабря 2027 года.

ЖК «Маяк» расположен на улице Раскольникова, в 35 комплексе автограда. В пешей доступности детские сады, школы, торговые центры. Проектом предусмотрены современные просторные вестибюли и места общественного пользования с высокими потолками и дизайнерской отделкой.

Во дворе дома будет организовано пространство для спорта, активной жизни, игровые площадки для детей разных возрастов с безопасным покрытием, плоскостная парковка на 270 машиномест, Wi–Fi и панорамными видами на реку Кама.

Всего предусмотрено 300 квартир, общая площадь жилья составит порядка 14 тысяч квадратных метров.

Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Несмотря на тенденции по снижению деловой активности застройщиков и общего снижения темпов продаж, Сбер в Татарстане продолжает активно поддерживать строительную отрасль. Мы верим в долгосрочную инвестиционную привлекательность рынка жилой недвижимости, особенно в динамично развивающейся закамской зоне. Набережные Челны для нас особый фокус, с учетом активного роста промышленного потенциала региона».

Реклама. ПАО Сбербанк. ИНН 7707083893. Генеральная лицензия Банка России на осуществление банковских операций № 1481 от 11.08.2015

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