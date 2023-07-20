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Сбер в Татарстане принял участие в круглом столе посвященному вопросам экологии

Сбер в Татарстане принял участие в круглом столе посвященному вопросам экологии

Источник фото: Сбер

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В торгово-промышленной палате Республики Татарстан состоялся круглый стол «Экологическая оценка и мониторинг туристических волжских объектов: актуальные методы и задачи». Мероприятие провел некоммерческий экологический фонд «Без рек как без рук». Участие в нем приняла главный клиентский менеджер отдела по работе с государственным сектором Гиниятова Айгуль.

«Являясь одной из крупнейших компаний, Сбер уделяет большое внимание ESG повестке, экологическим проблемам, которые остро стоят в настоящий момент. В рамках ESG стратегии мы планомерно сокращаем свой углеродный след и вовлекаем своих сотрудников и клиентов в практики ответственного потребления, заботы об окружающей среде, формируем вместе привычки экологической и социальной ответственности» - рассказала в своем выступлении Айгуль Гиниятова.

Она отметила, что в рамках программы «Сберегаем вместе» и волонтерской деятельности уже 3-ий год подряд в День Волги 20 мая Сбер организует серию экологических мероприятий по уборке прибрежных территорий и экопросвещению, а также поддерживает акцию фонда «Без рек как без рук» - «Дань Волге в День Волги».

На сайте «Сберегаем вместе» создана отдельная страница, посвященная акции, в рамках которой проводится исследование, которое даёт возможность выяснить состояние самой протяженной реки Европы – Волги. Эта инициатива призвана обратить внимание на экологическое здоровье реки, способствует выработке экопривычек как у сотрудников, та и у жителей городов и сел, расположенных в Волжском бассейне. При этом ежегодные оценки имеют большую научную ценность, так как позволяют отслеживать состояние экосистемы Волги в динамике. Уникальность акции также состоит в том, что пробы воды берутся одновременно в 15 поволжских городах. Получается одномоментный скрининг всей реки.

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