Сбер в Казани провёл конференцию «Новая эра — новые возможности»

Встреча прошла на площадке ИТ-хаба Сбера. Участниками мероприятия стали некоммерческие организации республики, а также партнеры с 7 территорий присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка — Нижегородской области, Пермского края, Кировской и Владимирской областей, республик Удмуртии, Мордовии и Марий Эл. Всего по стране к партнерской программе Сбера по работе с сегментом малого бизнеса подключены порядка 583 НКО. Среди них — МФЦ, Мой бизнес, Центры развития бизнеса, Торгово-промышленные палаты, бизнес-инкубаторы и другие.

На прошедшей конференции обсудили новые возможности стратегического партнерства, а также ключевые для развития бизнеса инструменты, которые может предоставить банк. Среди них — отраслевые решения Сбера, решения для развития e-commerce, кредитные предложения, инструменты для регистрации бизнеса, пакеты услуг, которые включают в себя юридические консультации, бухгалтерский учет для ИП, электронный документооборот, систему поиска и найма сотрудников, подпись ЭЦП ФНС.