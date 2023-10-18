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Сбер в Казани провёл конференцию «Новая эра — новые возможности»

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Встреча прошла на площадке ИТ-хаба Сбера. Участниками мероприятия стали некоммерческие организации республики, а также партнеры с 7 территорий присутствия Волго-Вятского банка Сбербанка — Нижегородской области, Пермского края, Кировской и Владимирской областей, республик Удмуртии, Мордовии и Марий Эл. Всего по стране к партнерской программе Сбера по работе с сегментом малого бизнеса подключены порядка 583 НКО. Среди них — МФЦ, Мой бизнес, Центры развития бизнеса, Торгово-промышленные палаты, бизнес-инкубаторы и другие.

На прошедшей конференции обсудили новые возможности стратегического партнерства, а также ключевые для развития бизнеса инструменты, которые может предоставить банк. Среди них — отраслевые решения Сбера, решения для развития e-commerce, кредитные предложения, инструменты для регистрации бизнеса, пакеты услуг, которые включают в себя юридические консультации, бухгалтерский учет для ИП, электронный документооборот, систему поиска и найма сотрудников, подпись ЭЦП ФНС.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«Хочу поблагодарить наших партнёров за проявленный интерес и открытый диалог по вопросам совместного сотрудничества. Для нас важно собирать обратную связь и предложения по развитию сервисов и услуг банка. Сегодня, нам удалось на конкретных примерах рассмотреть технологические решения Сбера, которые помогают вести предпринимательскую деятельность».

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