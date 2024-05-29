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Сбер в Казани начал цикл технологических мероприятий

Команда экспертов по цифровой трансформации Сбера провела первую встречу из цикла обучающих мероприятий для представителей бизнеса и стартапов из Татарстана.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

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Команда экспертов по цифровой трансформации Сбера провела первую встречу из цикла обучающих мероприятий для представителей бизнеса и стартапов из Татарстана. Мероприятие прошло в технохабе Сбера в ИТ парке им. Башира Рамеева.

Спикерами деловой программы выступили Александр Шаманин, CDTO команды цифровой трансформации Волго-Вятского банка Сбербанка, он выделил тренд на развитие DTaaS («Digital Transformation as a Service» – «Цифровую трансформацию как сервис») – комплексный продукт, который помогает компаниям проходить цифровую трансформацию.

Резидент Стартап Хаба и CEO проекта РосМигрант Дмитрий Стрункин, рассказал о работе сервиса и реальном опыте работы в этом сегменте, а представитель ЮMoney поделился этапами развития BaaS продуктов и возможностях сотрудничества с ними.

Интересный доклад сделал Крестников Константин из команды GigaChain, рассказав, как создавать AI-агентов с нуля с помощью библиотеки GigaChain с реальными примерами.

Говорили на конференции и о другом – приглашенные спикеры делились личным опытом внедрения цифровых технологий, чем вызывали дискуссию среди других участников встречи.

В рамках мероприятия было подписано соглашение между отделением «Банк Татарстан» Сбербанка и ГАУ «Технопарк в сфере высоких технологий «ИТ-парк», предметом которого является совместная работа в развитии двусторонних связей в области цифрового развития Татарстана.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Цифровая трансформация — новая грань для бизнеса, которая поможет создавать современные решения для наших клиентов и позволит комплексно преобразовывать предприятия республики. Сейчас в проектах цифровой трансформации принимают участие более 20 крупных и средних компаний Татарстана. Подписанное соглашение, говорит о доверии к нашим решениям, и мы надеемся, что итогом станут новые проекты и решения, которые будут способствовать выходу на новые рынки».

Руслан Власов, генеральный директор «Технопарка в сфере высоких технологий «ИТ-парк»:
«Рад приветствовать вас в нашем замечательном технопарке. Мы давно сотрудничаем со Сбером в разных направлениях. Подписанное сегодня соглашение позволит нам выйти на новый уровень в части новых проектов. Хочется поблагодарить Сбер и спикеров, которые поделятся сегодня своим опытом и технологиями, которые помогут нашим стартапам узнать новые возможности и тренды в цифровой трансформации».

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