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Сбер увеличит количество импортных товаров на полках российских ретейлеров

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СберФакторинг профинансирует поставщиков, которые обеспечивают российских ретейлеров зарубежной продукцией. Благодаря этому на полках торговых сетей страны своевременно и в достаточном количестве будут появляться товары, не имеющие аналогов на внутреннем рынке. До конца 2023 года совокупный объем финансирования составит более 15 млрд рублей, сообщил заместитель Председателя Правления Сбербанка Анатолий Попов.

За последние два года изменилась структура международного факторинга. Если в 2021 году основной объем финансирования приходился на экспорт, то сегодня Сбер фиксирует преобладание спроса на импортный факторинг, особенно в части поставки товаров повседневного спроса, строительных товаров и фармацевтической продукции.

Анатолий Попов, заместитель Председателя Правления Сбербанка:

«Изменение схемы закупок и необходимость заранее заказывать товары осложняют финансовое планирование поставщиков зарубежной продукции. Ретейлеры обычно оплачивают товар с отсрочкой платежа, а поставщикам, наоборот, нужна предоплата. В результате компании сталкиваются с нехваткой оборотных средств. Чтобы помочь поставщикам импортных товаров сохранять финансовую стабильность, СберФакторинг с начала 2023 года оказал им финансовые услуги на сумму свыше 8 млрд рублей. До конца года совокупный объем финансирования составит более 15 млрд рублей с возможностью увеличения лимита. Факторинг позволит поставщикам сразу получить большую часть денег за отгруженную продукцию и увеличить объёмы продаж».

СберФакторинг оказывает комплекс финансовых услуг для компаний, которые продают товары и услуги с отсрочкой платежа. Поставщик получает финансирование, уступая факторинговой компании право требовать оплату с покупателя. Этот алгоритм помогает компаниям избежать кассового разрыва и получать деньги сразу после поставки или оказания услуг, а также пополнять оборотные средства, увеличивать объёмы бизнеса и расширять ассортимент.

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