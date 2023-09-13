Сбер рассказал о новых услугах на «Всероссийском дне поля – 2023»

Сбер принял участие на «Всероссийском дне поля», который проходил в июле в Казани. Мероприятие, ежегодно организуемое Минсельхозом России, собирает на своей площадке педставителей федеральных и региональных органов власти, аграрного бизнеса, отраслевых союзов и финансовых структур.

На 45 гектарах были представлены 235 компаний, свыше 300 единиц сельхозтехники и более 250 сортов различных сельхозкультур отечественной селекции. Кроме того, для широкого круга гостей выставки прошли зрелищные трактор-шоу и экстремальные гонки на тракторах, выступления творческих коллективов и разнообразные мастер-классы, работал гастрофестиваль и детская зона.

Эксперты Сбера познакомили посетителей мероприятия с продуктами экосистемы и инструментами цифровизации агропромышленного комплекса, а также рассказали о финансовой и кредитной поддержке сельскохозяйственных предприятий. Кроме того, гости площадки Сбера приняли участие в сессии - Тренды цифровой трансформации в агропромышленном комплексе, в качестве спикера выступала Дружина Светлана, руководитель направления по внедрению проектов цифровой трансформации Волго-Вятского банка Сбербанка.