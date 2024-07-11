Сбер провел HR-день в Альметьевске

На конференции для HR-профессионалов и руководителей нефтегазового сектора обсудили вопросы повышения производительности труда и актуальных HR – трендов.

Перед участниками выступили эксперты из компании Strategy Partners, которые рассказали о нестандартных инструментах работы с персоналом, трендах в отрасли и возможностях внедрения искусственного интеллекта в ситуации дефицита кадров.

Особое внимание было уделено опыту Сбера во внедрении кадрового электронного документооборота. Кроме того, совместно с экспертами обсудили организационные барьеры, инструменты и процессы, препятствующие внедрению инноваций.

Алексей Каштанов, региональный директор Сбербанка, г. Альметьевск:

«HR-день – это своего рода конференция, посвященная актуальным темам в отрасли. Мы готовы передавать свой опыт и лучшие практики нашим партнерам. В этот раз мы обсудили развитие системных подходов в повышении производительности труда. Мы видим большой потенциал в этой теме, поэтому решили собрать экспертов нефтегазового сектора Альметьевска и соседних районов, чтобы поделиться этими знаниями».