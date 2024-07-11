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Сбер провел HR-день в Альметьевске

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На конференции для HR-профессионалов и руководителей нефтегазового сектора обсудили вопросы повышения производительности труда и актуальных HR – трендов.

Перед участниками выступили эксперты из компании Strategy Partners, которые рассказали о нестандартных инструментах работы с персоналом, трендах в отрасли и возможностях внедрения искусственного интеллекта в ситуации дефицита кадров.

Особое внимание было уделено опыту Сбера во внедрении кадрового электронного документооборота. Кроме того, совместно с экспертами обсудили организационные барьеры, инструменты и процессы, препятствующие внедрению инноваций.

Алексей Каштанов, региональный директор Сбербанка, г. Альметьевск:
«HR-день – это своего рода конференция, посвященная актуальным темам в отрасли. Мы готовы передавать свой опыт и лучшие практики нашим партнерам. В этот раз мы обсудили развитие системных подходов в повышении производительности труда. Мы видим большой потенциал в этой теме, поэтому решили собрать экспертов нефтегазового сектора Альметьевска и соседних районов, чтобы поделиться этими знаниями».

Олег Цветков, директор компании БС-Платформа:
«С момента внедрения процессов автоматизации, в частности в электроном документообороте от партнера Сбера, компании HR Link, нам удалось минимизировать ошибки в ведении документации, сэкономить бюджет и нарастить производительность, обезопасить процессы, и внедрить систему самообслуживания сотрудников».

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