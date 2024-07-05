Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Сбер принял участие в международной выставке Агроволга в Казани

Сбер принял участие в международной агропромышленной выставке – Агроволга 2024 в Казани. Это специализированная площадка по обмену опытом, презентации лучших практик и обучению.

Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк

Подписаться в Telegram

Сбер принял участие в международной агропромышленной выставке – Агроволга 2024 в Казани. Это специализированная площадка по обмену опытом, презентации лучших практик и обучению.

В рамках деловой программы выставки прошли конференции, круглые столы, панельные дискуссии, демонстрационные показы техники и современных решений с участием специалистов отрасли.

Участники выставки обсудили новые технологии и разработки в сфере АПК, а также предложения компаний-партнеров Сбера. Подробно об этих продуктах эксперты Сбера рассказали и участникам дискуссии «Цифровая трансформация в АПК». Они отметили, что сервисы Сбера решают проблему разрозненности данных и позволяют клиентам видеть полную картину, от производства до экономики, а значит – делать правильные выводы и предпринимать нужные шаги для повышения рентабельности производства. При этом широкая линейка продуктов дает возможность клиенту выбрать тот сервис, который необходим именно ему.

На стенде Сбера можно было познакомиться с продуктами по цифровизации агропромышленного комплекса, помимо этого специалисты банка рассказывали про меры финансовой поддержки, лизингу и факторингу.

Руслан Салимов, управляющий отделением «банк Татарстан» Сбербанка:
«Агроволга является важным событием в сельскохозяйственном календаре Татарстана и Сбер здесь традиционно является постоянным участником. В последние годы сельскохозяйственное производство республики динамично развивается: приобретается новая современная техника, внедряются самые передовые технологии. Стоит отметить, что за первое полугодие 2024 года Сбербанком в Татарстане заключено договоров на предоставление финансовой поддержки аграриям на сумму свыше 12 миллиардов рублей, на инвестиционные и оборотные цели. Это почти в три раза больше, чем за такой же период прошлого года».

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Татарстана

день назад

В РТ бойцу СВО предлагали купить медаль на Wildberries

Новости Казани

23 часа назад

250 млрд. рублей было похищено за год в результате действий телефонных мошенников: кто поможет защитить абонентов

барьер от тараканов в квартире что это отзывы

Новости Татарстана

день назад

22-летняя Алина Загитова показала образ с темными волосами и в платье-мини

Новости Казани

2 дня назад

Эксперты битумного рынка отметили актуальность исследований студентов КНИТУ

логопедический массаж в Краснодаре

Новости Татарстана

5 часов назад

В Татарстане 37-градусная жара дополнится градом и грозой

Новости Казани

день назад

В Мамадышском районе открылся новый пляж на Каме

Новости Татарстана

день назад

В селе Нижние Яки зафиксировали рекордную жару в +46 градусов

Новости Татарстана

22 часа назад

В Челнах после ДТП в больнице умер 44-летний мотоциклист

Новости Казани

день назад

Школа Алины Загитовой в Казани появится на улице Портовая
Новости Казани
3 часа назад

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Казанцы возмущены работой массажного салона на улице Декабристов

Новости Казани

час назад

Крест в храме ДРКБ освятил казанский митрополит Кирилл

Важное в РТ

22 минуты назад

Сбер принял участие в международной выставке Агроволга в Казани

Новости Татарстана

2 часа назад

Отказавшимся от Олимпиады спортсменам выплатят по 1 миллиону рублей

Новости Татарстана

4 часа назад

500 новых вакансий на Ozon: шанс для трудоустройств
Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями
Новости Казани
2 часа назад

Общепит в казанском аэропорту работал с нарушениями

Новости Казани

4 часа назад

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал жителей не проводить много времени на солнце

Новости Казани

5 часов назад

Из-за жары 2 трамвая в Казани изменили маршрут

Новости Казани

6 часов назад

В Казани башню Сююмбике начали реставрировать
Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Гид по скидкам Казани
5 дней назад

Редакция собрала список полезных сервисов, которые сделают вашу жизнь проще
Дымовую трубу в Казани 1895 года признают объектом культурного наследия
Новости Казани
5 часов назад

Дымовую трубу в Казани 1895 года признают объектом культурного наследия