Сбер принял участие в международной выставке Агроволга в Казани

Сбер принял участие в международной агропромышленной выставке – Агроволга 2024 в Казани. Это специализированная площадка по обмену опытом, презентации лучших практик и обучению.

В рамках деловой программы выставки прошли конференции, круглые столы, панельные дискуссии, демонстрационные показы техники и современных решений с участием специалистов отрасли.

Участники выставки обсудили новые технологии и разработки в сфере АПК, а также предложения компаний-партнеров Сбера. Подробно об этих продуктах эксперты Сбера рассказали и участникам дискуссии «Цифровая трансформация в АПК». Они отметили, что сервисы Сбера решают проблему разрозненности данных и позволяют клиентам видеть полную картину, от производства до экономики, а значит – делать правильные выводы и предпринимать нужные шаги для повышения рентабельности производства. При этом широкая линейка продуктов дает возможность клиенту выбрать тот сервис, который необходим именно ему.

На стенде Сбера можно было познакомиться с продуктами по цифровизации агропромышленного комплекса, помимо этого специалисты банка рассказывали про меры финансовой поддержки, лизингу и факторингу.