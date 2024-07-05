Сбер принял участие в международной выставке Агроволга в Казани
Фото: пресс-служба ПАО Сбербанк
Сбер принял участие в международной агропромышленной выставке – Агроволга 2024 в Казани. Это специализированная площадка по обмену опытом, презентации лучших практик и обучению.
В рамках деловой программы выставки прошли конференции, круглые столы, панельные дискуссии, демонстрационные показы техники и современных решений с участием специалистов отрасли.
Участники выставки обсудили новые технологии и разработки в сфере АПК, а также предложения компаний-партнеров Сбера. Подробно об этих продуктах эксперты Сбера рассказали и участникам дискуссии «Цифровая трансформация в АПК». Они отметили, что сервисы Сбера решают проблему разрозненности данных и позволяют клиентам видеть полную картину, от производства до экономики, а значит – делать правильные выводы и предпринимать нужные шаги для повышения рентабельности производства. При этом широкая линейка продуктов дает возможность клиенту выбрать тот сервис, который необходим именно ему.
На стенде Сбера можно было познакомиться с продуктами по цифровизации агропромышленного комплекса, помимо этого специалисты банка рассказывали про меры финансовой поддержки, лизингу и факторингу.
Руслан Салимов, управляющий отделением «банк Татарстан» Сбербанка:
«Агроволга является важным событием в сельскохозяйственном календаре Татарстана и Сбер здесь традиционно является постоянным участником. В последние годы сельскохозяйственное производство республики динамично развивается: приобретается новая современная техника, внедряются самые передовые технологии. Стоит отметить, что за первое полугодие 2024 года Сбербанком в Татарстане заключено договоров на предоставление финансовой поддержки аграриям на сумму свыше 12 миллиардов рублей, на инвестиционные и оборотные цели. Это почти в три раза больше, чем за такой же период прошлого года».
Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань