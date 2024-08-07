Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

Сбер помог татарстанцам сохранить более 36 миллионов рублей

Подписаться в Telegram

За первое полугодие в Татарстане было предотвращено порядка 50 попыток финансового мошенничества в отношении клиентов Сбера на общую сумму более 36 млн рублей.

Примерно в одном случае из 100 люди верят телефонным мошенникам. То есть порядка 200 тысячь граждан в сутки могут попадаться на их обман. Чаще всего злоумышленники используют различные психологические приемы, так называемые методы социальной инженерии, чтобы ввести человека в состояние стресса.

Обычно преступники звонят от имени сотрудников банка или правоохранительных органов, под разными предлогами направляют своих жертв в офисы банков. В этом случае первыми, кто может помочь клиенту спастись от мошенников, являются сотрудники офиса, куда клиенты обращаются за оформлением кредитов или снятием наличных. Они распознают, что человек находится под влиянием и убеждают его отказаться от совершения операции.

В казанский офис Сбера обратился 84-летний мужчина с целью снятия крупной суммы наличных. При уточнении, на какие цели снимаются средства, клиент пояснил, что хочет купить квартиру. Данный факт вызвал сомнения у сотрудников офиса. Ввиду того, что сумма крупная и ее необходимо предварительно заказывать, сотрудница офиса приостановила исполнение операции. Мужчина заметно нервничал и настаивал выдать сумму, которая есть в наличии. Сотрудники офиса попросили клиента связаться с родными и пригласить их в отделение банка. Мужчина рассказал, что ему звонил, якобы, менеджер банка и попросил снять все имеющиеся деньги, либо сколько выдадут и заказал такси для поездки в банк. В ходе беседы, клиент осознал, что попал под влияние мошенников. В результате внимательности и человекоцентричности сотрудников Сбера удалось предотвратить ущерб на сумму более 7 млн рублей.

В банке постоянно изучают новые виды мошенничества и совершенствуют механизмы для выявления и предотвращения случаев хищения денежных средств. Здесь на помощь приходят технологии искусственного интеллекта, которые автоматически распознают подозрительные операции и блокируют их. Далее клиентов приглашают в отделение банка и при личной беседе помогают решить ситуацию или же распознать попытку воздействия третьих лиц и вовремя принять меры.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

5-километровая пробка образовалась на въезде в Казань из-за ДТП

Интересное в Казани

день назад

Снять квартиру в Казани. Или купить? Тонкости современного рынка недвижимости

что такое барьерная защита от тараканов в квартире

Новости Казани

день назад

Госслужащим в Казани хотят дать выходные с 22 по 24 октября

Гид по скидкам Казани

3 дня назад

Казанцам рассказали, как жить на природе и с комфортом: выбираем перспективные коттеджные поселки

ремонт холодильников aeg на дому в Москве

Новости Казани

22 часа назад

В Казани ночью напали на Айсылу Чижевскую

Новости Татарстана

6 часов назад

Власти Челнов объяснились за снос оград на кладбище

Новости Татарстана

день назад

13-летний питбайкер на трассе Куюки-Богородское сломал позвоночник

Новости Казани

17 часов назад

Летевший в Казань самолет экстренно сел из-за годовалого малыша

Новости Казани

день назад

В Казани экс-депутат Госсовета РТ Рифата Ганибаева получил больше 3 лет условно
Новости Татарстана
5 часов назад

Дожди, гроза и град ожидаются в Татарстане 7 августа

Ночью в Татарстане не будет существенных осадков

Новости Казани

13 минут назад

В Казани предлагают повысить штраф за безбилетный проезд до 2 500 рублей

Новости Татарстана

5 часов назад

На ремонт моста через Ошняк в РТ направят 318,8 млн рублей

Новости Казани

6 часов назад

В Казани с 9 августа ограничат движение по улице Айвазовского

Новости Казани

19 часов назад

4-метровые шумозащитные экраны закроют вид с моста «Миллениум»
Казань в топе-10 популярных турнаправлений на с...
Новости Казани
2 часа назад

Казань в топе-10 популярных турнаправлений на сентябрь

Новости Казани

20 часов назад

Из Казани в Шанхай можно будет улететь уже с 28 сентября

Новости Казани

20 часов назад

22-летняя Алина Загитова показала образы из шоу «Хранитель времени»

Новости Татарстана

20 часов назад

Из-за пожара в Саитово, где заживо сгорели 7 человек, будут судить мать
Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и мин...
Интересное в Казани
5 дней назад

Как не нарваться на двойной ценник: плюсы и минусы строительства дома самостоятельно и с застройщиком
В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь по...
Новости Татарстана
20 часов назад

В Челнах отец чуть не задушил 16-летнюю дочь после отказала помочь брату