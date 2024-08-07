Сбер помог татарстанцам сохранить более 36 миллионов рублей

За первое полугодие в Татарстане было предотвращено порядка 50 попыток финансового мошенничества в отношении клиентов Сбера на общую сумму более 36 млн рублей.

Примерно в одном случае из 100 люди верят телефонным мошенникам. То есть порядка 200 тысячь граждан в сутки могут попадаться на их обман. Чаще всего злоумышленники используют различные психологические приемы, так называемые методы социальной инженерии, чтобы ввести человека в состояние стресса.

Обычно преступники звонят от имени сотрудников банка или правоохранительных органов, под разными предлогами направляют своих жертв в офисы банков. В этом случае первыми, кто может помочь клиенту спастись от мошенников, являются сотрудники офиса, куда клиенты обращаются за оформлением кредитов или снятием наличных. Они распознают, что человек находится под влиянием и убеждают его отказаться от совершения операции.

В казанский офис Сбера обратился 84-летний мужчина с целью снятия крупной суммы наличных. При уточнении, на какие цели снимаются средства, клиент пояснил, что хочет купить квартиру. Данный факт вызвал сомнения у сотрудников офиса. Ввиду того, что сумма крупная и ее необходимо предварительно заказывать, сотрудница офиса приостановила исполнение операции. Мужчина заметно нервничал и настаивал выдать сумму, которая есть в наличии. Сотрудники офиса попросили клиента связаться с родными и пригласить их в отделение банка. Мужчина рассказал, что ему звонил, якобы, менеджер банка и попросил снять все имеющиеся деньги, либо сколько выдадут и заказал такси для поездки в банк. В ходе беседы, клиент осознал, что попал под влияние мошенников. В результате внимательности и человекоцентричности сотрудников Сбера удалось предотвратить ущерб на сумму более 7 млн рублей.

В банке постоянно изучают новые виды мошенничества и совершенствуют механизмы для выявления и предотвращения случаев хищения денежных средств. Здесь на помощь приходят технологии искусственного интеллекта, которые автоматически распознают подозрительные операции и блокируют их. Далее клиентов приглашают в отделение банка и при личной беседе помогают решить ситуацию или же распознать попытку воздействия третьих лиц и вовремя принять меры.