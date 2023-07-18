Сбер подключил Циан к сервису Сбер ID

Теперь пользователи Циан могут подтвердить свой профиль с помощью Сбер ID. Сервис упростит привычные действия: Сбер ID облегчает регистрацию и подтверждение личных данных. Достаточно нажать на кнопку Сбер ID на Циан, затем ввести свой номер телефона или отсканировать QR-код приложением СберБанк Онлайн. Вход по Сбер ID не только удобный, но и безопасный: Циан не получит доступ к банковскому профилю пользователя в СберБанк Онлайн, балансу карт, данным о вкладах и счетах и т. д.

Пользователи, как риелторы, так и собственники, прошедшие процедуру подтверждения профиля, получают отметку «Документы проверены». Такому профилю доверяют больше, что в свою очередь даёт больше просмотров объявлений и звонков, а значит — повышает вероятность успешной сделки. Это подтверждают результаты внутренних исследований Циан. Новая возможность идентификации через Сбер ID уже доступна в полной версии сайта Циан, а в будущем будет реализована и в мобильном приложении.

Кроме того, подтверждение профиля с помощью Сбер ID позволяет агентствам недвижимости и риелторам участвовать в программе лояльности Циан «Работаю честно». Получение отметки «Документы агента проверены» открывает доступ к уровню «Проверенный» и дополнительным возможностям, что позволяет увеличить число просмотров объявлений, отображаться выше в результатах поиска и получать кешбэк 15%.

Иван Кузьмин, директор Департамента данных и рекомендательных систем B2C Сбербанка: «Сервис Сбер ID развивается с каждым днём и даёт доступ ко всё большему количеству сайтов и приложений, причём не только Группы Сбер, но и наших партнёров и клиентов. Сегодня их уже свыше 150. По сути, мы создаём уникальный клиентский опыт беспарольной аутентификации для миллионов россиян. Больше не нужно запоминать десятки различных паролей и логинов, к тому же исключается риск их взлома. Мы рады помочь Циан интегрировать Сбер ID в свои сервисы, ведь это упростит клиентам и партнёрам Циан взаимодействие с сайтом и даст им новые возможности».