Сбер организует тематические активности в честь дня Республики Татарстан на выставке «Россия»

2 декабря на международной выставке-форуме «Россия» на ВДНХ состоится день Республики Татарстан. Павильон Сбера также станет площадкой для знакомства с регионом и его культурными особенностями.

Гостей павильона встретят в традиционных костюмах, на экранах будут транслироваться видеоролики с достижениями Республики и сюжеты о достопримечательностях региона. Помимо этого, гости павильона Сбера смогут отведать национальное блюдо татарской кухни – чак-чак.

В зоне лектория с состоится экспресс-практикум по изучению татарского языка, на котором посетители смогут выучить разговорные фразы, необходимые туристу в Татарстане.

С 12:00 юные посетители выставки смогут присоединиться к онлайн-лекциям по цифровым технологиям – «Введение в искусственный интеллект», «Генеративные модели», «Глубинное обучение», «Как изучать машинное обучение».

С 14:00 до 15:30 эксперты Департамента кибербезопасности Сбербанка проведут интерактивную лекцию «Что такое персональные данные и почему за ними охотятся мошенники?», на которой расскажут, как эффективно противостоять угрозам, на какие уловки идут мошенники и как защитить свои персональные данные

В детской зоне павильона Сбера в течение дня будут проходить познавательные активности. Маленькие гости смогут изготовить на мастер-классах маски супергероев из фетра и флеш-татуировки со СберКотом — всё на тему кибербезопасности, а также сыграть с аниматорами в обучающую настольную игру по основам кибербезопасности «МЕМО».

Гости павильона могут ознакомиться и с другими зонами экспозиции. Например, в историческом офисе банка представлены первые сберегательные кассы и форма сотрудников образца 1954 года, а также другие исторические экспонаты XIX-XX вв., презентующие историю банка. В современном офисе, работающем как реальное отделение, гости павильона могут протестировать новые банкоматы, приложение СБОЛ и умные устройства Сбера, а также оформить карту с дизайном выставки. В залах «Надежный Сбер», «Созидающий Сбер», «Развивающий Сбер», «Здоровый Сбер» и «Увлекательный Сбер» представлены технологии компании для различных сфер жизни – семьи, безопасности, образования, здоровья и развлечений.

Весь мультимедийный контент павильона (тексты, изображения, видео, музыка) создаётся с помощью разработок Сбера в этой сфере: сервисом GigaChat, нейросетью Kandinsky и другими технологиями.

Подробнее о работе павильона и его мероприятиях

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участниками стали все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. На полгода ВДНХ будет масштабной проекцией всей России. Выставка позволит ознакомиться с современными технологическими разработками и научными открытиями. Посетители узнают о ключевых достижениях в промышленной, социальной, спортивной и культурной сферах страны. На всё время проведения выставки запланированы яркие культурно-развлекательные мероприятия, обширные образовательные и деловые программы.

*Волго-Вятский банк Сбербанка обслуживает девять субъектов РФ – Нижегородская, Владимирская, Кировская области, Республики Татарстан, Чувашия, Мордовия, Марий Эл, Удмуртия, Пермский край.