Сбер: Карьерный рост, развитие и поддержка на каждом этапе

В преддверии Дня студента мы встретились с молодыми руководителями Сбера, которые совсем недавно сами были студентами. Одна из них — Мария Никонорова, руководитель казанского офиса. Она поделилась своим опытом и рассказала, как Сбер помог ей добиться успеха и развить профессиональные навыки.

Мой выбор Сбера в качестве первого места работы был вполне естественным. Моя бабушка, и мама долгие годы работали в Сбербанке. С детства я восхищалась ими и мечтала однажды пойти по их стопам. Когда я пришла работать в банк, мои ожидания полностью оправдались. Здесь я нашла не просто работу, а настоящую команду единомышленников, готовых поддерживать друг друга в любой ситуации. Сейчас я даже представить себе не могу, что могла бы работать где-то еще — в Сбере я обрела многое, что хочу сохранять на протяжении всей своей карьеры.

Как вам удалось за такой короткий срок стать руководителем?

Сбер всегда отличался прозрачной политикой карьерного роста и возможностей для профессионального развития. На различных собраниях и встречах регулярно отмечаются успехи сотрудников, обсуждаются перспективы и потенциал каждого. С самых первых дней работы я стремилась попасть в число лучших, поэтому ежедневно демонстрировала высокую эффективность и добивалась выдающихся результатов. Однако для успеха важны не только цифры, но и личностные качества: умение быть человеком, готовым взять на себя ответственность и признать свои ошибки. Эти важные компетенции мне помогал развивать мой наставник, и, как оказалось, мои усилия не прошли даром — я достигла поставленной цели.

Оправдались ли ожидания от работы в Сбере?

Не только оправдались, но и превзошли все мои ожидания. Самое главное — это та забота, которую Сбер проявляет к каждому сотруднику. Даже в сложные времена, такие как пандемия и т д, банк делал всё возможное, чтобы сохранить уровень дохода сотрудников, минимизировать стресс и помочь им сбалансировать работу и личную жизнь. С первого же дня работы Сбер предоставляет множество возможностей для личного и профессионального роста: обучение, льготы, медицинская страховка, ипотечные кредиты на выгодных условиях. Всё это позволяет чувствовать себя важной частью большой семьи.

Волонтерство — важная часть корпоративной культуры Сбера. Мы сажаем деревья, проводим уроки финансовой грамотности в детских домах, помогаем тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. Осознание того, что рядом есть люди, которым не всё равно, вдохновляет меня и заряжает энергией.

Что вам больше всего нравится в вашей работе?

Мне нравится, что в Сбере я могу постоянно развиваться, оставаясь верной самой себе. Каждый рабочий день приносит радость от осознания, что меня ждут мои коллеги и клиенты. Часто после отпуска я слышу от клиентов: «Вы долго отсутствовали, как здорово, что вы вернулись!» Эти слова согревают душу, ведь они подтверждают, что я действительно важна и могу помочь им в решении их задач.

Какие навыки и знания вы приобрели, работая в Сбербанке?

Работа в Сбербанке напоминает путешествие в удивительный мир знаний и умений. Каждый новый день открывает передо мной что-то уникальное. Один из ключевых навыков, который я продолжаю развивать с момента прихода в компанию, — это искусство коммуникации. Сначала я училась эффективно общаться с клиентами, выстраивая с ними доверительные отношения. Сейчас, будучи руководителем, я совершенствую свои навыки взаимодействия с коллегами и подчиненными, находя общий язык с каждым членом команды.

Что бы вы посоветовали молодым специалистам, которые хотят начать карьеру?

Самое главное — не бойтесь мечтать, стремиться к большему и задавать вопросы. Отказы — это лишь временные препятствия на пути к успеху. Помните, что все самое лучшее ждет вас впереди, независимо от того, находитесь ли вы в начале своего карьерного пути или уже достигли определенных высот. Главное — продолжать двигаться вперед, пробовать новые подходы и верить в себя. Так что, если вы ищете место, где сможете раскрыть свой потенциал, найти поддержку и вдохновение, Сбер станет идеальным выбором.