Сбер и «Газпром трансгаз Казань» расширили возможности татарстанцев оплаты за газ
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Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и ООО «Газпром трансгаз Казань» реализовали альтернативный способ оплаты. В мобильном приложении «Оплата за газ» появилась кнопка Sberpay.
Данный способ оплаты позволяет совершать оплату без комиссий, без ввода данных карты, в том числе кредитными картами. Менее чем за месяц, данным платежным методом воспользовались более трех тысяч пользователей приложения. За счет удобства и узнаваемости Sberpay, количество платежей будет только увеличиваться.
Руслан Салимов, управляющий отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«На текущий момент, в Татарстане половина платежей в интернет-эквайринге проходит через метод оплаты SberPay. Популярность данного сервиса говорит о его удобстве для пользователей. По сравнению с прошлым годом доля таких платежей увеличилась в 1,5 раза. Стоит отметить, что наши партнеры охотно внедряют «кнопку» SberPay в своих приложениях, даже в случаях, когда интернет-эквайринг другого банка».
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