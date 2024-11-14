Сбер и «Газпром трансгаз Казань» расширили возможности татарстанцев оплаты за газ

Отделение «Банк Татарстан» Сбербанка и ООО «Газпром трансгаз Казань» реализовали альтернативный способ оплаты. В мобильном приложении «Оплата за газ» появилась кнопка Sberpay.

Данный способ оплаты позволяет совершать оплату без комиссий, без ввода данных карты, в том числе кредитными картами. Менее чем за месяц, данным платежным методом воспользовались более трех тысяч пользователей приложения. За счет удобства и узнаваемости Sberpay, количество платежей будет только увеличиваться.