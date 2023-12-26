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· Алина Алмакаева

СБЕР ЕАПТЕКА открылась еще в одном отделении Сбера в Казани

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В конце декабря в центре Казани на улице Пушкина, 4 в отделении Сбера состоялось открытие СБЕР ЕАПТЕКИ. Это шестая СБЕР ЕАПТЕКА в отделениях Сбера в Казани.

Новая СБЕР ЕАПТЕКА в Сбере предлагает широкий выбор лекарственных средств из рецептурного и нерецептурного ассортимента, товаров для здоровья и красоты, включая продукцию собственных брендов компании, с заботой о здоровье жителей Казани.

Также в настоящий момент в Казани работает два хаба СБЕР ЕАПТЕКИ, открытые в 2021 году, и свыше 150 партнерских точек, всего их более 260 на территории республики Татарстан, включая Нижнекамск и Альметьевск.

Еще больше препаратов доступно на сайте или в мобильном приложении СБЕР ЕАПТЕКИ с бесплатной доставкой от 500 рублей по Казани.

ПАО «Сбербанк»

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