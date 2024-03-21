Руслан Еременко вошел в состав правления ВТБ

Руслан Еременко приступил к обязанностям члена правления ВТБ. 20 марта его кандидатуру утвердил Банк России. В зону ответственности Руслана Еременко будут входить отношения с предприятиями СМБ и предпринимателями, рост клиентской базы и кредитование, а также усиление регионального продвижения, развитие бизнеса и повышение эффективности работы региональной сети ВТБ в России.

В статусе члена правления Руслан Еременко будет отвечать за развитие ключевых направлений среднего и малого бизнеса под руководством заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова.

«Средний и малый бизнес играет все более значимую роль в развитии экономики. Предприятия этого сегмента дают рабочие места десяткам миллионов россиян, активно участвуют в наращивании производства, импортозамещении, освоении новых зарубежных рынков. За последние пять лет ВТБ добился кратного роста операционных и финансовых показателей в работе с клиентами СМБ, сегодня мы обслуживаем каждый третий российский реально действующий бизнес. В ближайшие три года планируем в 1,5 раза увеличить клиентскую базу и существенно нарастить объем финансирования малого и среднего бизнеса. Руслан Еременко давно работает в ВТБ и обладает отличными профессиональными компетенциями, которые пригодятся для эффективного расширения нашего бизнеса в регионах и дальнейшей поддержки предпринимательства», − прокомментировал президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин.

ВТБ обслуживает более 1,3 млн активных клиентов среднего и малого бизнеса. Кредитный портфель банка в этом сегменте превышает 3,1 трлн рублей.

Справка

Руслан Юрьевич Еременко родился 11 мая 1974 года в Рязани. Карьеру в банковской сфере начал в 1993 году. С апреля 1995 года работал на различных позициях в региональном коммерческом банке, далее до 2002 года – на руководящих должностях в Рязанском банке Сбербанка России. В банке ВТБ (ранее – ОАО «Внешторгбанк») работает с июля 2004 года. С сентября 2017 года – руководитель департамента регионального корпоративного бизнеса – старший вице-президент ВТБ.