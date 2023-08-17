Российские банки массово повышают ставки по краткосрочным вкладам

На решение Банка России резко повысить ключевую ставку для стабилизации курса рубля ведущие российские банки отреагировали повышением ставок по вкладам. Наиболее значительный рост доходности наблюдается в сегменте самых популярных у клиентов краткосрочных депозитов сроком на 3 и 6 месяцев.

Об увеличении ставок по краткосрочным вкладам объявили практически все банки из топ-10, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ. В частности, банк «Открытие» объявил о повышении ставок по вкладам на 3 и 6 месяцев на 1,5-2 процентных пункта.

Повышение ставок на фоне сохраняющейся в диапазоне 4,4-4,5% годовых инфляции делает вклады более привлекательными для россиян.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).