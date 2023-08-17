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· Ольга Созонова

Российские банки массово повышают ставки по краткосрочным вкладам

Российские банки массово повышают ставки по краткосрочным вкладам

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На решение Банка России резко повысить ключевую ставку для стабилизации курса рубля ведущие российские банки отреагировали повышением ставок по вкладам. Наиболее значительный рост доходности наблюдается в сегменте самых популярных у клиентов краткосрочных депозитов сроком на 3 и 6 месяцев.

Об увеличении ставок по краткосрочным вкладам объявили практически все банки из топ-10, в том числе Сбербанк, Газпромбанк, Россельхозбанк, Альфа-банк, МКБ. В частности, банк «Открытие» объявил о повышении ставок по вкладам на 3 и 6 месяцев на 1,5-2 процентных пункта.

Повышение ставок на фоне сохраняющейся в диапазоне 4,4-4,5% годовых инфляции делает вклады более привлекательными для россиян.

Банк «Открытие» входит в Группу ВТБ и внесен в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. «Открытие» развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании «Росгосстрах» и «Росгосстрах Жизнь», «Открытие Инвестиции» (бренд, включающий продукты брокерской компании и УК «Открытие»), «НПФ Открытие», ООО «Открытие Факторинг» и др. Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА («АА(RU)»), Эксперт РА («ruAA») и НКР («АA+.ru»).

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