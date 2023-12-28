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Россияне увеличили траты на путешествия в 2023 году

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Рост объема платежей клиентов ВТБ в сфере туристических услуг в этом году на 12% и числа транзакций на 7% говорят о продолжающемся тренде повышения спроса на внутренний туризм. К такому заключению пришли специалисты ВТБ, проведя анализ платежей по картам своих клиентов по основным категориям туристических услуг – покупка авиабилетов и железнодорожных билетов, оплата услуг турфирм, посещение музеев и выставок – за последние 3 года.

Количество платежей клиентов ВТБ в туристических агентствах за организованные туры и экскурсии возросло в 2023 году на 17%, а сумма этих платежей - на 12%. В течение последних двух лет эти показатели увеличились на 64% и 42%, соответственно.

Расчетов на туристических объектах и выставках в 2023 году стало больше на 12% по количеству и 10% по объему. За последние два года этот показатель удвоился.

Количество платежей россиян - клиентов ВТБ за приобретение авиабилетов и железнодорожных билетов увеличилось в 2023 году на 2%, объем платежей вырос на 11%.

Россияне стали больше передвигаться на железнодорожном транспорте. В 2023 году держатели банковских карт совершили более 7 млн дальних железнодорожных поездок и более 1 млн перелетов.

За год количество платежей клиентов ВТБ за дальние железнодорожные пассажирские перевозки увеличилось на 4%, а их объем - на 20%. В то же время, расчеты в авиакомпаниях уменьшились на 7%, а их общая сумма практически не изменилась (увеличение на 1%).

«Увеличение числа платежей за туристические услуги, экскурсии, посещение достопримечательностей и билеты на поезда дальнего следования подтверждает рост популярности внутреннего туризма. Самостоятельное планирование поездок и автомобильный туризм делает этот отдых еще интереснее», - прокомментировала результаты Яна Тимофеева, заместитель руководителя департамента транзакционного бизнеса ВТБ.

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