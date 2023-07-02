Ребёнка увезли в больницу с тяжёлыми травмами: В Татарстане 3-летний мальчик выпал из окна жилого дома

В Бугульме маленький мальчик упал с пятого этажа, облокотившись на москитную сетку

В Татарстане 3-летний мальчик выпал с пятого этажа жилого дома. Инцидент произошел в Бугульме. Москитная сетка, на которую облокотился ребёнок, не выдержала его веса - малыш свалился вниз.

Пострадавшего с тяжёлыми травмами увезли в местную ЦРБ, передаёт прокуратура РТ.

Известно, что ребенок из благополучной семьи, на профилактических учётах она не состоит. В момент падения мальчик был дома с матерью. Старший ребенок был в гостях у бабушки. По факту случившегося организована проверка.