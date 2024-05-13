Проживание в отелях Казани после майских праздников подешевело на 21%

МТС, цифровая экосистема, с помощью сервиса бронирования отелей МТС Travel и Bronevik.com проанализировала цены на отели и другие объекты размещения по России на период майских праздников и после них. Казань стала четвертой в списке городов, где во второй половине мая сильнее всего подешевело жилье.



По данным МТС Travel и Bronevik.com, среди популярных у путешественников направлений сильнее всего после майских праздников цены снизились во Владимире – на треть, до 4 700 рублей в среднем в сутки. Далее следуют Волгоград – на 24% (4300 рублей) и Пятигорск – на 22% (5100 рублей). Казань и Ярославль замыкают пятерку рейтинга со снижением цены на 21% и средней стоимостью 7400 рублей и 7300 рублей в сутки соответственно.



Минимальное снижение цен на проживание в отелях зафиксировано в Липецке (+0,2%), Самаре (+0,4%) и Красноярске (+0,4%). А в Уфе и Мурманске цены на жилье в период после праздников и вовсе выросли на 13% и 5% соответственно.



Средняя цена на объекты размещения по России после праздничных выходных составила 6 000 рублей за ночь, в то время как в период майских праздников проживание в отелях и апартаментах по России стоило в среднем 6 200 рублей за ночь.



Методика

Проанализированы средние открытые цены в период майских праздников с 28 апреля по 12 мая и в период после майских праздников с 13 мая по 31 мая 2024 года.

О МТС Travel

МТС Travel, часть цифровой экосистемы МТС, создает сервисы для путешественников по России и миру. В МТС Travel входят одноименная платформа бронирования отелей и билетов, отельный консолидатор Bronevik.com, онлайн-журнал, цифровые путеводители по России, а также портал «Тонкости туризма».

