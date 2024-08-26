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Программа «Мама-предприниматель» прошла в Казани при поддержке Сбера

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В Казани подвели итоги регионального этапа женского образовательного проекта «Мама-предприниматель» на площадке центра «Мой бизнес», который прошел при поддержке Сбера. Заявки на участие подали более 90 девушек, отбор прошли 35 проектов.

Проект ориентирован на женщин, у которых есть несовершеннолетние дети или они находятся в декрете, и которые хотят запустить или развивать свой бизнес. Участницы получают все, что нужно для старта: проходят обучение, пишут бизнес-план, находят единомышленниц. Лучшие проекты регионального этапа получают грант в 100 тысяч рублей и помощь с продвижением продукции, а победители федерального этапа — грант до 1 миллиона рублей и поддержку по партнерским предложениям. Специальными призами конкурсанток наградил и Сбер.

Победительницей регионального этапа в Татарстане стала Власова Наталья из Казани с проектом «Вышитое счастье» (мастерская льняного текстиля для дома с уникальной вышивкой).

Наталья с детства занималась вышивкой, и теперь ее хобби превратилось в настоящее дело. Победительница шьет различные изделия изо льна, украшая их своей уникальной вышивкой и уже активно продает их на маркетплейсе. В своих работах Наталья использует только отечественное льняное сырье. В планах у победительницы масштабировать бизнес, увеличить производственные мощности и выйти на новые площадки.

Андрей Ширков, заместитель управляющего отделением «Банк Татарстан» Сбербанка:
«Поддержка малого предпринимательства – одна из важных задач Сбера. Малый бизнес является основой экономики, создавая рабочие места и стимулируя инновации. Мы стремимся поддерживать максимально комфортные условия для наших клиентов, создавая программы поддержки стартапов, чтобы предприниматели могли успешно развиваться. Благодарю финалисток проекта за высокий уровень подготовки и желаю достигать новых высот».

Мероприятие проводится Центром «Мой бизнес» Республики Татарстан, в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство».
Организатором Программы «Мама-предприниматель» является Минэкономразвития России
Соорганизаторы проекта - Фонд «Наше будущее», Корпорация МСП при участии Союза женщин России

Оператор программы - АНО «Мой бизнес - мои возможности»
Генеральный партнер проекта - маркетплейс Wildberries.
Банк-партнер - СБЕР
Партнеры проекта - социальная сеть ВКонтакте и IT-платформа iDialogue.

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