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Продажи фитнес-браслетов в Татарстане в праздничные дни выросли в 9 раз

Продажи фитнес-браслетов в Татарстане в праздничные дни выросли в 9 раз

Фото: пресс-служба МегаФона

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В качестве подарков россияне все чаще выбирают не смартфоны, а другие гаджеты: смарт-часы, умные колонки, фитнес-браслеты и беспроводные наушники. Их продажи в денежном выражении накануне праздника 8 Марта выросли в 2,3 раза по сравнению с обычной неделей.

Электронные устройства по-прежнему остаются востребованным подарком к женскому празднику. В объединенной розничной сети МегаФона и Yota с 4 по 8 марта продажи гаджетов выросли на 27% в штуках и на 45% в денежном выражении по сравнению с обычной неделей года. В предпраздничные дни покупатели тратили больше: средний чек увеличился на 8%.

Картина потребления в этот период также изменилась. Самыми быстрорастущими категориями продаж стали «цифровые аксессуары» и «умные колонки». Жительницы Татарстана чаще получали в подарок фитнес-браслеты. Спрос на них вырос в 9 раз по сравнению со средненедельными показателями. Покупатели отдавали предпочтение гаджетам китайских брендов, в топе — Xiaomi Smart Band 8.

Продажи умных колонок увеличились в 7 раз. Чаще всего в салонах операторов в регионе приобретали Яндекс Станции с Алисой в версиях «Лайт» и «Мини+». Кроме того, в число наиболее быстрорастущих категорий в Татарстане вошли умные часы, продажи которых выросли в 3 раза. Покупатели предпочли модель Infinix Watch 1 XW1. Традиционный лидер среди аксессуаров — беспроводные наушники — также показал рост: продажи увеличились в 2 раза.

Категория смартфонов росла в республике чуть медленнее остальных и показала прирост лишь в 1,5 раза в преддверии праздников.

«Накануне женского праздника покупатель больше обычного интересовался теми категориями товаров, где есть максимальная вариативность. Повышенный спрос получили те гаджеты, которые обладают широкой цветовой палитрой и оригинальным дизайн-исполнением», — отметил директор департамента по стратегии и развитию продаж МегаФона Давид Борзилов.

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