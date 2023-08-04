Показы грандиозного спектакля с захватывающим сюжетом «Чебурашка» пройдут на сцене КРК «Пирамида» с 12 по 13 августа.

Музыкально-цирковое шоу про пушистого героя, его друзей и главной антагонистки Шапокляк создано по мотивам самого кассового фильма российского кинопроката. Постановка обещает стать главной всероссийской театральной премьерой 2023 года и самым зрелищным шоу сезона. Зрителей ждет мультижанровое представление, которое впечатлит детей, подростков и взрослых, поскольку постановка режиссера Нины Чусовой рассчитана на семейный просмотр.

В музыкально-цирковом шоу детей и их родителей ждет настоящая буря из апельсинов, захватывающая коррида и большая шоколадная фабрика, где новые друзья Чебурашки приготовят самый вкусный на свете шоколад. Зрителям и героям этой удивительной истории предстоит вместе противостоять неприятелям и сорвать коварный план Шапокляк. Зловредная дама мечтает накормить всех шапокладом, превращающим детей в злых и непослушных. Зрителей ждет искрометный юмор, уникальные акробатические трюки, цирковые номера, впечатляющие спецэффекты и самая современная анимация. В постановке принимают участие звезды российских мюзиклов, лауреаты премии «Золотая Маска», чемпионы мира по акробатике, артисты Цирка дю Солей и TODES.

Основатель и солист группы «Руки вверх!» Сергей Жуков выступил в качестве музыкального продюсера – он написал для шоу 10 потрясающих композиций, которые имеют все шансы стать народными хитами.

Помимо впечатляющих акробатических трюков Чебурашки и его друзей, блестящей актёрской работы, массовых танцевальных номеров и эффектных декораций и костюмов еще одним вау-эффектом станет появление Чебуратора – огромного робота, для создания которого были использованы передовые технологии в области сценографии.

Авторы постановки задались целью погрузить зрителя в волшебный мир и прожить вместе с героями их невероятную историю. Зрителям представится возможность не только наблюдать за приключениями героев, они максимально будут вовлечены в действо.