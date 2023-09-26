Получать пенсию на счет в банке выгодно

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Всё большее число пенсионеров предпочитают получать пенсии на банковские карты, потому что это просто, удобно и выгодно. Несмотря на это, порядка 12 млн человек всё ещё получают пенсию наличкой. Доставку пенсий осуществляют как сотрудники «Почты России», так и альтернативные доставочные компании.

Почему получать пенсию наличными невыгодно:

Наличные деньги можно потерять. Да, карточку тоже можно потерять, но в этом случае её можно оперативно заблокировать и защитить свои средства. Утерянные наличные вернуть практически не возможно.

Наличных много с собой не возьмёшь. Если пришёл в магазин и на кассе обнаружилось, что стоимость покупок больше суммы наличных средств, то придётся от чего-то отказаться. Если же пенсия поступает на карту, то фактически при себе всегда есть сумма денег, которой при необходимости можно воспользоваться.

Наличные нельзя отправить в качестве подарка на день рождения или наоборот получить перевод, если родственники живут в другом городе. Нередко пенсионеры, получающие наличку, обращаются к своим более продвинутым друзьям или соседям, отдают им наличку и просят, чтобы они перевели эту сумму, например, внукам в подарок с карты на карту или получили перевод от родных.

С наличными на покупках ничего «не заработать». Потратил – получил продукт или услугу в обмен. С картой же с каждой покупки начисляется кешбэк или бонусы, которые потом можно использовать при оплате других товаров.

Деньги, которые лежат под матрасом, «не работают». Деньги в банке дают ряд преимуществ. Например, повышенные процентные ставки, если держатель счёта задумает открыть вклад, и специальные условия по кредитам, если возникнет такая потребность.

О бонусах, скидках и приятных процентах:

А теперь о самом интересном: расскажем на примере Сбера, какие финансовые выгоды можно получить, если пенсия перечисляется на карту.

Для тех, кто получает пенсию на СберКарту, она бесплатна в обслуживании. Оплачивая покупки картой, её владельцу начисляются бонусы СберСпасибо, которые потом можно списывать за покупки в супермаркетах или аптеках, обменивать на билеты в кино или театр. 1 бонус равен 1 рублю. Пенсионер также может подключить одну дополнительную категорию (супермаркеты, АЗС, детство, товары для дома, все покупки) и зарабатывать повышенные бонусы, а значит покупки будут ещё выгоднее. Также с карты можно без процентов снять до 150 000 рублей в день в банкоматах Сбера.

Эффективно управлять своими финансами (следить за доходами, расходами и переводить деньги близким людям, оплачивать услуги ЖКХ и экономить на процентах) поможет удобное мобильное приложение СберБанк Онлайн. Там же получатель пенсии найдёт много всего полезного на все случаи жизни. В сервисе «Поступления» собраны предложения от партнёров. Там же есть возможность быстро заказывать необходимые справки, например о размере пенсии, которая нужна для получения льгот, кредита, социальной карты и скидок в магазинах. А снять деньги можно в любых банкоматах Сбера, которые расположены не только в офисах, но и в супермаркетах у дома. Также специально для клиентов старшего возраста Сбер ведёт портал «Активный возраст», где собран полезный и интересный контент.

Как перевести пенсию в Сбер

Чтобы начать получать пенсию в Сбере, надо подать заявление на перевод пенсии. Сделать это можно в отделении банка, мобильном приложении СберБанк Онлайн, а также на «Госуслугах», в МФЦ и Социальном фонде РФ.

Конечно, быстрее и проще всё оформить в СберБанк Онлайн, ведь для этого даже не надо выходить из дома. Недавно этот сервис был обновлен и стал удобней и понятней. Банк передаёт заявление в ПФР, где в течение трёх рабочих дней фиксируется счёт для зачисления пенсии.



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