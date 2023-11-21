Почему удобнее получать пенсию в банке

Многие пожилые жители Татарстана до сих пор получают пенсию наличными. За деньгами ходят на почту или ждут доставку пособия на дом, особенно в сельской местности. Но гораздо удобнее и выгоднее перевести пенсию на банковскую карту. Разъясним почему, на примере пенсионной карты СберКарты МИР.

Безопасно

Даже если вы потеряете карту, ваши деньги будут в безопасности. Средства лежат на счете в банке — пластик только дает к ним доступ. Сама карта защищена ПИН-кодом. Его знаете только вы, и в случае утери карты мошенники, не владея ПИН-кодом, не смогут воспользоваться деньгами. Главное — соблюдайте правила безопасности пользования банковскими картами и никогда не сообщайте ПИН-код карты, даже банковским сотрудникам.

Удобно

О поступлении денег на карту вы узнаете моментально — вам придет СМС-сообщение на телефон, если вы подключили эту услугу в своем банке. Просто. Оплачивать покупки картой проще, чем наличными. Если сумма невелика, как правило достаточно просто приложить карту к терминалу. Подключив сервис Сбербанк Онлайн, можно с точностью до копейки контролировать баланс по карте и видеть все совершенные операции. Вам даже не придется ходить в банк, чтобы оплачивать квитанции за коммунальные услуги или мобильную связь. Вы можете переводить деньги со своей карты детям и внукам, а они могут отправлять нужные суммы вам. И все это — не выходя из дома, с компьютера или телефона.

Выгодно

Сбер начисляет проценты на остаток по пенсионной СберКарте МИР. Поэтому не стоит торопиться и снимать деньги с карты – оставаясь на счете, они продолжают работать и приносить дополнительную прибавку к пенсии. А, подключив программу «СберСпасибо», вы сможете получать бонусы за покупки. Для этого просто оплачивайте покупки в магазинах по карте. С каждой покупки банк будет начислять вам бонусы – 1 бонус равен 1 рублю. Бонусы можно тратить у многочисленных партнеров банка.

