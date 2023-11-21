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Открытие Private Banking представил клиентам Казани новые идеи для инвестиций

Открытие Private Banking представил клиентам Казани новые идеи для инвестиций

Фото: пресс-служба банка "Открытие"

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21 ноября в отеле Kazan Palace by TASIGO прошел бизнес-завтрак «Возможности для инвестирования на российском рынке акций» для клиентов Открытие Private Banking. Спикерами на мероприятии выступили директор по инвестициям УК «Открытие» Виталий Исаков и руководитель управления фондов недвижимости УК «Сбережения плюс» Алексей Стрелецкий.

Гости бизнес-завтрака обсудили текущую ситуацию на российском фондовом рынке, проанализировали наиболее привлекательные и доходные инструменты для диверсификации своих инвестиционных портфелей, познакомили клиентов с новыми перспективными инвестиционными идеями профессионалов фондового рынка. В частности, участникам бизнес-завтрака были предложены новые продукты УК «Открытие» для инвестиций в набирающий обороты российский рынок ценных бумаг. Как отметил Виталий Исаков, в настоящее время на рынках наблюдается период высокой неопределённости: такая ситуация является привлекательной для инвестиций в среднесрочной и долгосрочной перспективе.

Подобные деловые мероприятия для клиентов Открытие Private Banking проводятся регулярно, в качестве гостей и спикеров выступают ведущие эксперты из наиболее актуальных сфер.

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