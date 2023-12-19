«Открытие Авто»: в России вновь растёт доля седанов

По итогам ноября седаны заняли четверть рынка

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие», входит в группу ВТБ) оценили динамику продаж на рынке иностранных седанов. Всю вторую половину текущего года китайцы продолжают выводить на наш рынок новые модели. Самые дальновидные успевают занять те рыночные ниши, где раньше бал правили Hyundai Solaris, Skoda Octavia и Kia K5. В итоге в ноябре сразу три новых автомобиля из Поднебесной оказались в лидерах очень важного, но все еще плохо наполненного рынка седанов. Это Changan Alsvin, Omoda S5 и Chery Arrizo 8. Причем общая доля легковых автомобилей с трехобъемными кузовами по итогам ноября превысила четверть рынка (25,1%). Это на 6 процентных пунктов больше, чем год назад.

О том, что в России наиболее популярны отнюдь не только кроссоверы, лучше всего видно по вторичному рынку. Там в топ-10 наиболее востребованных машин нет ни одного вседорожника, только седаны. А лучший по популярности кроссовер – Lada Niva Travel – лишь на 15-м месте. В сегменте новых автомобилей, в котором за 2022 год модельное разнообразие сильно поредело, бал правили как раз вседорожники: они при прочих равных всегда дороже седанов, на них больше зарабатывает производитель. Однако, обильно заполнив авторитейл всевозможными однотипными паркетниками, китайцам пришлось обратить взор и на другие ниши. В итоге во второй половине 2023 года в России вновь активно стала расти доля седанов.

Для многих четырехдверных моделей ноябрь относительно октября был менее успешным в силу общего падения нашего рынка. Доля седанов и визуально подражающих им лифтбеков продолжала постоянно увеличиваться. По итогам ноября их количество увеличилось с начала года почти вдвое больше - до 93 моделей. При этом продажи 13 моделей стали исчисляться сотнями штук ежемесячно, а в лидерах среди иномарок оказались три новичка.

Прежде всего это Changan Alsvin. По нему в ноябре было зафиксировано 872 сделки, а всего за четыре месяца его обладателями стали 3,4 тысячи покупателей. Главный козырь – привлекательная в 1,7-1,8 миллиона рублей цена. По сути, сегодня это самый доступный седан с АКП на нашем рынке. На втором месте Omoda S5 (830 а/м). Он продается уже седьмой месяц, поэтому и общее число сделок (5,3 тысячи) больше, чем у лидера. И наконец, на третьем месте по объемам (734 а/м) оказался Chery Arrizo 8. Это более крупный и более дорогой (от 2,7 миллиона рублей) автомобиль, который претендует на замену большого седана Kia K5.

Прежний многолетний лидер бизнес-класса Toyota Camry (667 машин и 4-е место) будет опускаться теперь все ниже. Отнюдь не потому, что раньше у нас продавали машины, собранные в Санкт-Петербурге, а теперь их привозят с китайских задов Toyota. С введением увеличенных ставок утилизационного сбора цена модели превысила пять миллионов, и ее конкурентоспособность пострадала.

Из-за подорожания наметились проблемы со сбытом и у калининградской Kaiyi E5 (517 а/м) и Changan Uni-V (425 машин). Продавцы стараются вновь поднять их продажи, используя финансовые поддержки. В свою очередь, только что вышедшие на рынок Geely Emgrand (327 а/м) и FAW Bestune B70 (392 а/м) таких трудностей пока не испытывают. А вот прежний лидер сегмента – JAC J7 - сильно теряет в продажах. Похоже, со стартом сборки модели «Москвич 6» (брата-близнеца JAC) часть покупателей приходится отдавать столичной новинке.

За пределами первой десятки «китайцев» оказалось пока значительно меньше. Это Hohgqi H5, Jetta VA-3, Changan Eado и Omoda S5 GT. В этой части рейтинга еще остались места для машин «докитайской» эпохи – Mercedes-Benz S-klasse, Chevrolet Cobalt, Kia K5, Toyota Corolla и двум Hyundai – Elantra и Sonata.

В то же время в сегменте седанов в целом с кратным отрывом продолжает лидировать российская Lada Granta: модели 2190 и 2191 нашли в ноябре суммарно 13,3 тысячи покупателей. Еще 6 265 сделок за месяц пришлось на четырехдверные модификации Vesta. Общая тенденция, несмотря на временное сокращение продаж, очевидна. Рынок особенно тепло принимает седаны до 1,5-2 миллионов рублей, даже если этой цены можно достигнуть только с учетом поддержек дистрибьюторов по trade-in и F&I. Пока, за исключением продукции АвтоВАЗа, в этот диапазон попадают лишь Changan Alsvin, Omoda S5, Jetta VA-3 и Geelly Emgrand. Именно они имеют наилучшие шансы вскоре перейти к дальнейшему росту продаж.

Марина Дембицкая, руководитель «Открытие Авто»: «Всего в ноябре было реализовано 27,3 тысячи седанов и лифтбеков, а их доля на рынке составила 25,1%. Если и дальше у нас будут появляться новые китайские модели, с которыми марки из Поднебесной будут наращивать масштабы бизнеса в бюджетном сегменте, то доля таких машин в следующем году приблизится к 30%. Кроссоверам придется дешеветь или тесниться».

Топ-20 популярных иностранных седанов* по итогам ноября 2023 г.

*включая автомобили с кузовом лифтбек