«Открытие Авто»: продажи пикапов в июле поставили очередной рекорд

Лидером впервые стал «китаец» Great Wall Poer

Эксперты «Открытие Авто» (блок автобизнеса банка «Открытие») изучили продажи пикапов в июле 2023 года. Популярность этих машин на рынке растет рекордными темпами. Во втором месяце лета было реализовано более 1,5 тысячи «штук», втрое больше, чем в июле 2022 г., а общее число моделей увеличилось с 13 до 20. При этом впервые с 2015 года UAZ Pickup уступил лидерство. Лучшими по продажам стали автомобили Great Wall. Кроме того, на российском рынке появились такие редкие для нашего авторитейла машины, предназначенные прежде всего для США, как Hyundai Santa Cruz и электрокар Rivian R1T. По итогам семи месяцев у нас уже купили больше пикапов, чем за весь прошлый год, а всего в 2023 г. количество сделок по ним может приблизиться к 15 тысячам.

На автомобильном рынке России давно бал правят кроссоверы, которые в большинстве своем могут даже не иметь полного привода. Тем удивительнее в текущем году наблюдать как с весны стал расти сегмент куда более утилитарных машин – средне- и полноразмерных пикапов, которые были обделены вниманием клиентов после 2014 года. В период с апреля по июнь 2023 г. в нашей стране продавалось по 1,3-1,4 тысячи этих машин в месяц, а в июле впервые за последние несколько лет было реализовано 1 513 автомобилей этого сегмента.

При этом среди пикапов изменился лидер. Впервые с 2015 года отечественный UAZ 2363 Pickup потерял первое место. Чтобы удержаться на вершине рейтинга, 266 проданных машин и роста бизнеса в два раза оказалось недостаточно.

Лучшим по продажам стал автомобиль Great Wall Poer с 434 проданными авто. Его популярность возросла почти в восемь раз. Это произошло благодаря увеличению числа модификаций и относительно демократичной ценовой политике. Благодаря поддержкам дистрибьютора пикап можно было приобрести дешевле 2,5 миллионов рублей. Эти машины по-прежнему не выпускаются на заводе под Тулой, а импортируются из Китая.

Замкнул тройку лидеров Mitsubishi L200 (176 а/м; + 209%). Более высоким ежемесячным продажам помешал тот факт, что еще до августовского массового подорожания «японец» прибавил в цене более 300 тысяч рублей, а машину стало сложно купить дешевле четырех миллионов рублей.

Еще один «китаец» – JAC T6 (173 а/м), напротив, поднимается все выше в рейтинге популярности. Цена в 2,2-2,4 миллиона рублей способствует этому в первую очередь. Модель T6 – едва ли не самый доступный легковой «грузовик»-иномарка нашего рынка.

И наконец, замыкает пятерку рейтинга «американец» Dodge Ram (165 а/м). На нашем рынке его сложно приобрести дешевле девяти миллионов рублей, но поклонников машин с 8-цилиндровым мотором и нарочито брутальной внешностью это не останавливает. Впрочем, с новыми пошлинами осенью его продажи скорее всего замедлятся.

В десятке лучших оказались два автомобиля Toyota – Hilux и Tundra, а также еще три «китайца». При этом представители Поднебесной - DFM Rich (45 а/м), Changan Hunter Plus (36 а/м) и JAC T8 Pro (12 а/м) - стали новинками этого лета на нашем рынке и со временем, вероятно, поднимутся еще выше в рейтинге популярности.

В свою очередь, самые востребованные автомобили США - Ford F-серии, а также Ford Ranger, GMC Sierra, новинки – Jeep Gladiator, Chevrolet Colorado и, наконец, электрические пикапы GMC Hummer EV и Rivian R1T едва ли ждет в нашей стране светлое будущее. В Америке они продаются тысячами, а F-серия и вовсе десятками тысяч «штук» ежемесячно. Ценники за океаном вполне привлекательны, порой меньше 50 тысяч долларов. В России же налоги, логистика и аппетиты продавцов увеличивают стоимость этих машин в 2,5-3 раза.

Так или иначе, среди 20 моделей пикапов только две отличились в июле отрицательной динамикой. Это собираемый в Малайзии Isuzu D-Max: после ухода официального дистрибьютора марки из России его машины к нам не завозятся. И Great Wall Wingle, падение продаж которого связано с тем, что «китайцы» сняли машину с производства, поэтому владельцев в июле обретали последние автомобили, выкупленные прежде дилерами.

Всего за семь месяцев на российском рынке реализовано 8 394 пикапа. Это более чем в два раза (+ 103%) больше по сравнению аналогичным периодом прошлого года. Несмотря на повышение курса доллара, по итогам текущего года в этом сегменте скорее всего найдут владельцев 14-15 тысяч машин, и будет поставлен рекорд, державшийся с 2015 года. Однако основу бизнеса составят не «японцы» и «американцы», а китайская техника.

Топ-20 популярных пикапов по итогам июля 2023 года

*Источник данных: регистрации от компании Автомаркетолог

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