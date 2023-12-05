Объем операций через СБП в Банке ЗЕНИТ вырос на 65%

В Банке ЗЕНИТ объем операций, проведенных за 11 месяцев 2023 года через СБП, составил свыше 67 млрд рублей, что на 65% больше аналогичного периода прошлого года. При этом число уникальных пользователей системы выросло до 211 тыс. человек. Только в ноябре клиенты совершили 1,5 млн денежных переводов на общую сумму 6,6 млрд рублей. Средний чек — 4 525 рублей.

За январь-ноябрь 2023 года почти в два раза увеличилось количество входящих операций на счета в Банке ЗЕНИТ по сравнению с 2022 годом. Средняя сумма составила 6 284 рубля. В Банке ЗЕНИТ лимит на бесплатные переводы через СБП в сторонние банки составляет до 350 тыс. рублей в зависимости от тарифного плана.

Кроме того, в Банке ЗЕНИТ активно развивается сервис оплаты по QR-кодам через СБП. В 2023 году среднемесячные показатели по количеству операций увеличились в 4,5 раза, а по объему – в 3 раза по отношению к 2022 году. Только в ноябре текущего года сервисом воспользовались 124 тыс. раз. Чаще всего с его помощью оплачивали одежду, путешествия и товары для дома.