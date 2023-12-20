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О решениях Наблюдательного совета

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Наблюдательный совет ПАО Банк ВТБ на заседании 19 декабря 2023 года определил стратегические цели развития ВТБ на 2024-2026 годы, избрал нового члена правления банка и утвердил ряд документов о деятельности ВТБ в 2024 году.

Ключевыми приоритетами развития ВТБ на следующие 3 года определены финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике, масштабирование розничного бизнеса при обеспечении лидирующих позиций по качеству финансовых услуг, а также кратное увеличение расчётов в национальных валютах с дружественными странами. Важным направлением станет обеспечение технологического суверенитета и внедрение передовых финансовых продуктов с использованием новых возможностей искусственного интеллекта, а также сервисов на базе цифрового рубля и цифровых финансовых активов.

«Банку ВТБ предстоит фундаментальная трансформация: Стратегия развития на 2024 – 2026 годы утверждает новые приоритеты развития и ставит перед командой ВТБ амбициозные цели», - сказал председатель Наблюдательного совета банка ВТБ, заместитель председателя Правительства РФ – руководитель аппарата Правительства Дмитрий Григоренко.

«Для ВТБ, как и для всего финансового сектора России, уходящий год был успешным. Мы перестроили бизнес-модель, сфокусировали нашу деятельность на рынке России и дружественных стран, работе в национальных валютах, создании новых возможностей и сервисов для обеспечения внешнеэкономической деятельности наших клиентов. По итогам этого года прибыль банка достигнет рекордной величины – 430 млрд рублей. Одновременно 2023 год стал временем поиска новых возможностей и переосмысления роли банка в жизни страны. Сегодня мы хорошо понимаем, каким должен быть ВТБ 2024 – 2026: надежной финансовой опорой для российской экономики и бизнеса, банком 35 млн розничных клиентов, современной технологической платформой на основе отечественных решений», - сказал президент – председатель правления банка ВТБ Андрей Костин.

Мониторинг реализации Стратегии будет курировать новый член правления ВТБ: им избран Владимир Левыкин, занимающий должность руководителя департамента стратегии и корпоративного развития. Кадровое решение вступит в силу после утверждения со стороны Центрального банка.

Наблюдательный совет также утвердил бизнес-план и финансово-хозяйственный план ВТБ на 2024 год, Инвестиционную программу ВТБ на 2024 год и другие документы.

Банк ВТБ — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу, а также другие финансовые сервисы и продукты. Основным акционером ВТБ является Правительство РФ.

С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru

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