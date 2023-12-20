О решениях Наблюдательного совета
Наблюдательный совет ПАО Банк ВТБ на заседании 19 декабря 2023 года определил стратегические цели развития ВТБ на 2024-2026 годы, избрал нового члена правления банка и утвердил ряд документов о деятельности ВТБ в 2024 году.
Ключевыми приоритетами развития ВТБ на следующие 3 года определены финансовое сопровождение структурных преобразований и нового инвестиционного цикла в экономике, масштабирование розничного бизнеса при обеспечении лидирующих позиций по качеству финансовых услуг, а также кратное увеличение расчётов в национальных валютах с дружественными странами. Важным направлением станет обеспечение технологического суверенитета и внедрение передовых финансовых продуктов с использованием новых возможностей искусственного интеллекта, а также сервисов на базе цифрового рубля и цифровых финансовых активов.
Мониторинг реализации Стратегии будет курировать новый член правления ВТБ: им избран Владимир Левыкин, занимающий должность руководителя департамента стратегии и корпоративного развития. Кадровое решение вступит в силу после утверждения со стороны Центрального банка.
Наблюдательный совет также утвердил бизнес-план и финансово-хозяйственный план ВТБ на 2024 год, Инвестиционную программу ВТБ на 2024 год и другие документы.
Банк ВТБ — международная финансовая группа, предоставляющая широкий спектр финансово-банковских услуг. Дочерние организации Группы предоставляют услуги по лизингу, факторингу, а также другие финансовые сервисы и продукты. Основным акционером ВТБ является Правительство РФ.
С более подробной информацией можно ознакомиться на сайте: www.vtb.ru