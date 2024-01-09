Новогодние комедии и мелодрамы: что смотрели татарстанцы на каникулах

Аналитики онлайн-кинотеатра KION цифровой экосистемы МТС проанализировали интересы жителей Татарстана во время праздничных каникул с 31 декабря по 8 января и рассказали, за просмотром каких фильмов они встретили новый 2024 год.

Различными были предпочтения жителей республики в предновогодний период и первые дни 2024 года – 31 декабря и 2 января и в период Рождества. Так, в новогодние первые дни каникул татарстанцы отдавали предпочтение просмотру телевидения и комедийным лентам, в то время как в период Рождества в лидеры просмотра вышли семейные киноленты и мелодрамы.

Самыми популярными отечественными фильмами и сериалами среди жителей Татарстана в новогодний период стали:

драмеди «Клиника счастья» (18+) с Дарьей Мороз

драма о рынке эскорт-услуг «Жизнь по вызову» (18+) с Павлом Прилучным в главной роли

комедия «Новогодний шеф» (12+)

криминальная ироничная мелодрама производства KION Originals «Кеша должен умереть» (18+) с Константином Богомоловым в главной роли

детективная драма о борьбе гения-математика с букмекерской мафией «Теория больших денег» (18+)

Лидерами среди зарубежных фильмов и сериалов среди татарстанцев в новогодние каникулы стали:

фантастический триллер с Беном Аффлеком «Гипнотик» (18+)

хулиганская комедия Романа Поланского «Дворец» (18+)

захватывающая турецкая сага «Основание Осман» (16+)

захватывающий триллер «Дочь болотного царя» (18+)

семейный фильм с рождественской атмосферой «Рождество в городе мастеров» (0+)

Традиционно в новогодние праздники телеканалы транслировали любимые новогодние кинокартины, музыкальные шоу и новогодние «огоньки». В целом, чаще других россияне отдавали предпочтение телеканалам Россия 1, Первый канал, ТНТ, СТС, Петербург - 5 канал.