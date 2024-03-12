Новая инициатива перекроет «легкие ходы» к виду на жительство (ВНЖ), гражданству РФ и льготам

Россия всегда была, есть и остается многонациональным и многоконфессиональным государством — это записано в Конституции РФ. В 2023 году была принята важнейшая с точки зрения гуманности поправка: Владимир Путин изменил правила депортации мигрантов — и теперь в ряде случаев выдворение можно заменить штрафом. Однако нередко столь гуманный и демократичный подход играет во вред государству. Статистика по преступлениям, совершенным мигрантами, увы, растет: глава СК РФ Александр Бастрыкин отмечал рост тяжких преступлений на 32% за первую половину прошлого года, а МВД РФ приводило данные по всем преступлениям — рост составил 6,5% к аналогичному этапу 2022 года.



После развала СССР множество граждан СНГ по-прежнему хотят жить и работать в стране. По данным Главного управления по вопросам миграции МВД, в первой половине 2023 года на миграционный учет встали 1,6 миллиона граждан Узбекистана, 960 тысяч граждан Таджикистана, 400 тысяч граждан Кыргызстана. При этом, по оценке правительства РФ, до 2030 года России понадобится 2 миллиона дополнительных рабочих рук. И Россия всегда готова принять и адаптировать всех, кто готов трудиться, получать образование и гражданство страны.



— …Должен быть государственный подход. Нужен организованный набор рабочей силы: чтобы фирма, которая приглашает, оформляла бы документы, чтобы было больше курсов для изучения русского языка, - говорил в свое время Владимир Жириновский.



Ни о какой мигрантофобии речь не идет. Глава государства Владимир Путин приводил солидную цифру в 10 миллионов человек — именно столько мигрантов проживает в России (каждый пятнадцатый!). Но за ними необходим контроль и корректное регулирование рынка труда, - отмечают в ЛДПР.



Преемник Жириновского Леонид Слуцкий, продолжая государственную линию и линию либерал-демократов, как дипломат давно исследующий тонкий вопрос международных отношений, предложил сделать акцент на национальной политике страны и ввести новационные, но демократические меры по ужесточению миграционных норм.

Например, пересмотреть процедуру упрощенного получения гражданства: выдавать паспорт иностранцам, заключившим контракт о прохождении службы в ВС РФ и проходившим такую службу больше двух лет. А еще иностранцам до получения вида на жительство предлагается прожить в России два года, а потом, уже с этим документом, — еще восемь. Общий срок проживания в стране таким образом увеличивается до 10 лет. Только потом можно претендовать на гражданство.

— Предлагаемые нами меры закроют лазейки, позволяющие легко получать документы и пользоваться всеми льготами гражданина нашей страны. Если человек действительно хочет стать гражданином нашей страны, он должен вложиться экономически. Отработать десять лет или отслужить в армии по контракту. А случилась любовь, появились дети — воспитывай, расти и только через три года брака претендуй на гражданство, — заявил Леонид Слуцкий.

ЛДПР всегда выступала за ужесточение миграционной политики и очередной законопроект направлен на более тщательный отбор претендентов на получение гражданства и вида на жительство в стране.

Россия для всех, кто считает себя русскими в самом широком смысле этого значения. И это большая честь и привилегия, - говорит автор инициативы Слуцкий.