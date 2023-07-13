На территории Волго-Вятского банка Сбера в столице Татарстана проходит ХIV Летняя Сбербанкиада

С 10 по 13 июля в Казани, в одном из регионов обслуживания Волго-Вятского банка Сбербанка (далее – ВВБ) проходит ХIV Летняя Сбербанкиада. Для участия в соревнованиях и их организации в Казань приехали более 2,5 тысяч сотрудников, представляющих сборные территориальных банков, центрального аппарата банка и дочерних компаний Сбера. Участники соревнуются в 10 видах спорта: мини-футболе, волейболе, баскетболе, большом теннисе, настольном теннисе, плавании, беге, бадминтоне, кроссфите и шахматах. В соревнованиях за 49 комплектов наград борются 18 команд.

Более пяти месяцев Волго-Вятский банк Сбербанка готовился к главным соревнованиям Сбера. Безусловно, это подготовка сборной команды ВВБ и спортсменов, а еще организация фан-зоны от тербанка в фан-парке «Сбер Экспо», разработка фирменного стиля и формы делегации и болельщиков.

Встречают по одежке

ВВБ – это 25 тысяч сотрудников, 9 регионов, 4 знаменитые реки: Волга, Ока, Кама и Вятка. В регионах присутствия территориального банка сотрудники и клиенты говорят на 7 языках, а еще уважают традиции, историю и культуру территорий.

Это многообразие легло в основу идеи логотипа ВВБ, который размещен на форме делегации. Команда организаторов взглянула на национальные орнаменты регионов ВВБ по-новому, стилизовав их. В результате получились лаконичные символы каждой территории. Далее фирменный стиль Сбера был интегрирован в созданную региональную айдентику. Футболки болельщиков ВВБ обрели особую популярность на площадке события.

Фан-зона ВВБ – точка притяжения для всех участников Сбербанкиады

Чтобы сделать Сбербанкиаду незабываемой для участников, на площадке работает фан-парк «Сбер Экспо» — уникальное место, которое объединяет спортсменов и болельщиков. Здесь проходит выставка территориальных банков, где участники могут ближе познакомиться с культурно-историческими особенностями различных регионов России.

Двухэтажная фан-зона от Волго-Вятского банка представлена в концепции «Калейдоскоп», ведь жизнь современного человека представляет собой калейдоскоп событий и возможностей. Уникальная программа соревнований, лектория и активностей была разработана для каждого дня Сбербанкаиды. Здесь проходят локальные спортивные соревнования, самые зрелищные из которых организованы на фиджитал-стене: задача участников – выбивать значки компаний группы Сбера и копить бонусы СберСпасибо. Рядом с зоной установлен яркий арт-объект: в переоборудованной машине «Ока» каждый желающий может приобрести сувениры и поделки, сделанные ребятами из подшефных детских домов ВВБ. Работы детей организаторы собирали более полугода. Все собранные от продажи средства, пойдут на благотворительность. Здесь же участники соревнований могут отправить «живую» печатную открытку с видами Казани, созданную с помощью нейросети Kandinsky, своим родным и коллегам в любую точку нашей страны с сервисом доставки СберЛогистика. Неподдельный интерес участников Сбербанкиады вызвали мастер-классы и лекции о татарских традициях. На втором этаже посетителей ждали зоны восстановления и релакса – разнообразные массажеры и сеансы массажа, тейпирование и профессиональные системы для восстановления, коктейли и процедуры.