Важное в РТ
· 16+ · Служба новостей

МТС ускорила интернет в Деревне Универсиады и других студенческих общежитиях Казани

МТС, цифровая экосистема, провела работы по укр...

Фото: shtampik.com

Подписаться в Telegram

МТС, цифровая экосистема, провела работы по укреплению сети в местах сосредоточения учебных заведений и студенческих общежитий в столице Татарстана. Модернизация сети охватила территории как самого крупного студенческого кампуса города – Деревни Универсиады, так и остальных общежитий практически в каждом районе Казани. Оператор установил здесь новое оборудование и оптимизировал работу существующей сети, что позволило увеличить скорость мобильного интернета на 30 процентов.

Специалисты МТС провели технические работы в Деревне Универсиады, на территории которой могут проживать до 15 тысяч студентов крупнейшего федерального ВУЗа Татарстана и Поволжского государственного университета физической культуры, спорта и туризма. Во время крупных международных мероприятий Деревня Универсиады в том числе используется для размещения их участников и гостей, как, например, было во время проведения Универсиады в 2013 году.

Модернизация сети МТС прошла в местах расположения студенческих общежитий практически в каждом районе Казани. Так, ускоренный интернет заработал в общежитиях Казанского энергетического университета на улице Красносельской в Кировском районе, общежитиях Казанского медицинского университета в Вахитовском, Ново-Савиновском и Советском районах.

В центре технические специалисты оператора провели работы по укреплению сети на улице Товарищеской, где живут аспиранты и студенты Казанского национального исследовательского технологического университета. На улице Калинина было установлено дополнительное оборудование, что позволило повысить стабильность связи и скорость мобильного интернета для обучающихся в Казанском государственном архитектурно-строительном университете. Также в Вахитовском районе модернизация прошла на территориях общежитий Казанского государственного аграрного университета, Университета управления «ТИСБИ», Казанского государственного института культуры.

На Сибирском тракте в Советском районе интернет разогнали для студентов, живущих в общежитиях Казанской государственной консерватории им. Н. Г. Жиганова и Казанской государственной академии ветеринарной медицины им. Н.Э. Баумана.

«Студенты, пожалуй, это самая активная интернет-аудитория. Общение, выбор и покупка товаров и услуг, развлекательный контент, транспортные приложения и навигация – это уже базовый «набор» в смартфоне молодых татарстанцев. Студенты дополняют его инструментами для учебы - пользуются онлайн-библиотеками, просматривают видеозаписи лекций, участвуют в вебинарах, проводят онлайн-презентации. Поэтому и нагрузка на сети операторов в учебных заведениях и общежитиях все время повышается. Прогнозируя такие нагрузки в том числе благодаря аналитике Big Data, мы модернизируем сеть и запускаем при необходимости дополнительное телеком-оборудование, чтобы студенты с комфортом пользовались всеми возможностями цифрового мира», - рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Самые свежие новости Казани — подписывайся на телеграм-канал most|Казань

Следующая новость ↓

Популярное

Новости Казани

день назад

«112»: 22 измученных пенсионеров спасли из дома престарелых в Казани

Новости Казани

15 часов назад

В Казани 5 сентября отчим изнасиловал 12-летнюю падчерицу

клопы домашние размер

Новости Казани

день назад

Бывшего мужа Нюши и экс-чиновника из Казани Сивова подозревают в мошенничестве

Гид по скидкам Казани

2 дня назад

Строим дом мечты: редакция отобрала ТОП материалы для строительства

замена матрицы моноблока цена в Москве

Новости Татарстана

день назад

Жара вернется в Татарстан уже 6 сентября

Новости Казани

день назад

2 пьяных парней проломили череп 71-летнему охраннику казанского автовокзала

Новости Казани

18 часов назад

В Казани суд отправил в колонию бывшего коллектора за угрозы пенсионеру МВД

Новости Татарстана

день назад

В Татарстане из-за лопнувшего колеса погиб 21-летний водитель «Hyundai Solaris»
Лонгриды
15 часов назад

Спортсмены из Татарстана приняли участие в ТВ-шоу

Татарстан — это не только республика с богатой ...

Новости Казани

час назад

В Казани 6 сентября ожидается +23 градуса

Новости Казани

15 часов назад

Движение по улице Айвазовского в Казани ограничат с 13 по 24 сентября

Новости Татарстана

18 часов назад

В Татарстане легковушку смяло после ДТП с кроссовером, 3 человека пострадали

Новости Татарстана

18 часов назад

Из-за угрозы распространения чумы свиней в РТ отстреляли 66 диких кабанов
11-классник из Казани взял золото на олимпиаде ...
Новости Казани
56 минут назад

11-классник из Казани взял золото на олимпиаде по информатике в Египте

Новости Татарстана

19 часов назад

На модернизацию ЖКХ в Нижнекамске требуется 11-12 млрд рублей

Новости Казани

19 часов назад

В Казани 8 сентября организуют спецподачу 18 автобусов

Новости Казани

23 часа назад

Высшую школу журналистики КФУ возглавила профессор Юлия Андреева
Маленький гений: как правильно подойти к развит...
Гид по скидкам Казани
4 дня назад

Маленький гений: как правильно подойти к развитию современного ребенка
В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106...
Новости Татарстана
21 час назад

В среднем курьеры в Татарстане зарабатывают 106 тысяч рублей