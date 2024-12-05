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МТС обеспечила современной связью жителей 95 малых сел и деревень Татарстана

МТС сообщает об итогах работы в рамках программ...

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС сообщает об итогах работы в рамках программы устранения цифрового неравенства в Татарстане в 2024 году. Благодаря установке нового оборудования LTE и модернизации существующей сети, еще 30 тысяч жителей малых населенных пунктов республики получили стабильную голосовую связь и мобильный интернет.

МТС обеспечила связью и скоростным интернетом девяносто пять небольших сел и деревень в тридцати четырех районах республики. В среднем, в каждом из населенных пунктов, подключенных к сети МТС по программе устранения цифрового неравенства, проживает порядка 350 человек. В самом малочисленном из них, в деревне Сабанче Альметьевского района, живет около 70 сельчан, в самом большом – селе Ивановка Лениногорского района – около 700 человек. Больше всего малых населенных пунктов было подключено в Арском и Мамадышском районах.

«В современном цифровом мире качественная связь стала базовой необходимостью для комфортной жизни вне зависимости от территории проживания. Сельским жителям наравне с горожанами нужен доступ к высокоскоростному интернету, чтобы пользоваться государственными, образовательными и развлекательными платформами, мобильными приложениями, мессенджерами и другими цифровыми сервисами. Поэтому наши программы по развитию сети и расширению покрытия охватывают как города, так и малые населенные пункты Татарстана. Часть маленьких деревень также получают доступ к сети в рамках обеспечения связью крупных федеральных трасс – с комфортом звонить и пользоваться интернетом в результате таких работ могут не только водители и пассажиры на дороге, но и жители близлежащих деревень», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.

Работа по обеспечению связью МТС малых населенных пунктов в 2024 году коснулась территорий Агрызского, Азнакаевского, Аксубаевского, Актанышского, Алексеевского, Алькеевского, Альметьевского, Апастовского, Арского, Бавлинского, Балтасинского, Бугульминского, Верхнеуслонского, Высокогорского, Елабужского, Заинского, Зеленодольского, Камско-Устьинского, Кукморского, Лениногорского, Мамадышского, Менделеевского, Нижнекамского, Новошешминского, Нурлатского, Пестречинского, Рыбно-Слободского, Сабинского, Сармановского, Тетюшского, Тукаевского, Черемшанского, Чистопольского, Ютазинского районов республики.

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