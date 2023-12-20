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МТС Музыка рассказала, что слушали татарстанцы в 2023 году

МТС Музыка рассказала, что слушали татарстанцы в 2023 году

Фото: ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема проанализировала активность пользователей стриминговой платформы МТС Музыка в 2023 году. Татарстанцы в этом году отдавали предпочтение русскому року, отечественной и зарубежной поп-музыке и рэпу.

Лидер среди музыкальных предпочтений жителей Татарстана — легенды панк-рока — «Король и Шут». Группа возглавила десятку самых заслушиваемых артистов года. А сразу три их альбома вошли в ТОП-10 по прослушиванию: «Акустический альбом» (2 место в рейтинге), «Камнем по голове» (7 место) и «Будь, как дома, путник…» (9 место). При этом возглавила рейтинг альбомов теперь уже российская певица, бывшая солистка группы Artik & Asti ANNA ASTI.

Рейтинг артистов и альбомов, составленный экспертами МТС Музыка по итогам исследования предпочтений татарстанцев за 2023 год, выглядит так.

Топ-10 исполнителей:

  1. Король и Шут
  2. ANNA ASTI
  3. MACAN
  4. Инстасамка
  5. Кино
  6. Руки Вверх!
  7. Artik & Asti
  8. GAYAZOV$ BROTHER$
  10. Михаил Круг

В топ-10 альбомов по версии татарстанских меломанов вошли:

  1. Феникс (Делюкс) – ANNA ASTI
  2. Акустический альбом - Король и Шут
  3. POPSTAR – Инстасамка
  4. Царица (Делюкс) – ANNA ASTI
  5. 17 мгновений осени - Кравц и Гио Пика
  6. YAMAKASI - Miyagi & Andy Panda
  7. Камнем по голове - Король и Шут
  8. Молодость для тусовки – NLO
  9. Будь как дома, Путник - Король и Шут
  10. ASPHALT 8 – MACAN

Авторы исследования добавляют, что за 2023 год активность россиян в стриминге МТС Музыка выросла на 52%. Самыми слушающими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Екатеринбург и Новосибирск. В специальном разделе приложения МТС Музыка «Выбор городов» можно послушать лидеров музыкального рейтинга этих городов. А в разделе «Спасибо, что заслушали» можно получить персональный плейлист с треками и прослушать подборки от редакции, артистов и блогеров.

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