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МТС ID предотвратила 200 нарушений ПДД несовершеннолетними в Казани

МТС, цифровая экосистема, сообщает о блокировке свыше 200 аккаунтов несовершеннолетних пользователей кикшеринга МТС Юрент в Казани за две недели с момента его интеграции с сервисом аутентификации MTC ID.

Фото: пресс-служба ПАО МТС

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МТС, цифровая экосистема, сообщает о блокировке свыше 200 аккаунтов несовершеннолетних пользователей кикшеринга МТС Юрент в Казани за две недели с момента его интеграции с сервисом аутентификации MTC ID. Всего в российских регионах было заблокировано около 4000 таких аккаунтов, из которых больше всего выявлено в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Нижнем Новгороде.

В МТС Юрент МТС ID обеспечивает быструю авторизацию и проверку возраста владельцев аккаунтов, поскольку правила кикшеринга запрещают пользоваться электросамокатами лицам младше 18 лет. Анализ базы клиентов происходит в режиме реального времени, передача информации о дате рождения происходит при аутентификации в зашифрованном виде в привязке к номеру телефона аккаунта. Сам процесс безопасен для клиента, так как данные не передаются в открытом виде, сервис получает только маркер о соответствии пользователя заданным критериям. Данные о заблокированных пользователях никуда не передаются.

«2024 год МТС Юрент объявил «Годом безопасного самоката» — это внутренняя стратегия компании, направленная на повышение культуры и безопасности поездок. Минимизация случаев использования самокатов лицами, не достигшими 18-летнего возраста, — одно из важнейших направлений работы. Благодаря МТС ID мы уже начали блокировать аккаунты детей в приложении, а для взрослых, которые будут передавать им управление шеринговыми самокатами, повысили штраф до 10 тыс. рублей. Мы продолжим и дальше совершенствовать методы борьбы с такими нарушениями», — комментирует генеральный директор МТС Юрент Иван Туринге.

МТС ID предоставляет единый доступ к приложениям и цифровым решениям, упрощая вход и обеспечивая безопасность данных с помощью современных шифрований. Он легко интегрируется с любыми платформами. К примеру, благодаря интеграции МТС Юрент с МТС ID и МТС Pay пользователи получили возможность бесшовного входа в приложение, быстрого старта поездки и оплаты поездок с помощью баллов кэшбека. При этом авторизация с помощью МТС ID работает и для абонентов других операторов.

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