Мошенники пытались дозвониться татарстанцу 6877 раз
Фото: пресс-служба ПАО "МТС"
МТС с помощью антиспам-решения «Защитник», проанализировала активность телефонных мошенников в первом квартале 2025 года. За три месяца в Татарстане было заблокировано около 19 миллионов нежелательных вызовов — это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков одному жителю Татарстана достигло почти 7 тысяч раз.
Самым активным у мошенников месяцем стал март: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце около 7 миллионов сомнительных вызовов. Чуть «спокойнее» был февраль с порядка 6 миллионами заблокированных звонков. В целом в первом квартале 2025 года платформа «Защитник» от МТС заблокировала около 19 миллионов нежелательных звонков на телефоны жителей региона. Их суммарная продолжительность составила порядка 5 миллионов минут или почти 9 лет несостоявшихся разговоров и сэкономленного времени татарстанцев.
Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы.
«Злоумышленники придумывают все более ухищренные методы обмана, очень оперативно подстраиваются под информационную повестку, умело играют на страхах людей и манипулируют ими. Поэтому, самым действенным способом защититься от мошенников остается, похоже, только ограничение общения с ними. Антиспам-инструменты как раз действуют так, чтобы сомнительные вызовы в принципе не доходили до телефона абонента либо предупреждали о том, что входящий звонок может быть опасен», – рассказал директор МТС в Татарстане Марат Кабанов.