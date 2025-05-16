Мошенники пытались дозвониться татарстанцу 6877 раз

МТС с помощью антиспам-решения «Защитник», проанализировала активность телефонных мошенников в первом квартале 2025 года. За три месяца в Татарстане было заблокировано около 19 миллионов нежелательных вызовов — это на 9% больше, чем за тот же период прошлого года. Максимальное количество сомнительных заблокированных звонков одному жителю Татарстана достигло почти 7 тысяч раз.

Самым активным у мошенников месяцем стал март: аналитики платформы зафиксировали в этом месяце около 7 миллионов сомнительных вызовов. Чуть «спокойнее» был февраль с порядка 6 миллионами заблокированных звонков. В целом в первом квартале 2025 года платформа «Защитник» от МТС заблокировала около 19 миллионов нежелательных звонков на телефоны жителей региона. Их суммарная продолжительность составила порядка 5 миллионов минут или почти 9 лет несостоявшихся разговоров и сэкономленного времени татарстанцев.

Основные схемы обмана остались прежними: чаще всего злоумышленники представлялись сотрудниками банков и финансовых организаций или предлагали пройти опросы.