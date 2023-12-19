Медики предупреждают: лечение ОРВИ и гриппа нужно начинать как можно раньше

Зима вступила в законные права, все вокруг укутав снегом. Многие в предвкушении новогодних праздников планируют активный отдых, забывая о защите своего здоровья. По всей России растет заболеваемость ОРВИ и гриппом, да и ковид по-прежнему активен. Врачи настойчиво напоминают, что с появлением первых же симптомов нужно начинать лечение противовирусными препаратами прямого действия, сообщает издание «АиФ».

Как остановить болезнь

После отмены карантина большинство людей совершенно забыли про сезонные инфекции и необходимость соблюдать элементарные правила безопасности и профилактики. Такое попустительство привело к росту этих инфекций, болеют уже целыми семьями.

Крайне важно при появлении самых первых признаков болезни тут же начать принимать противовирусные препараты прямого действия, которые активны против многих вирусов. Такие лекарства должны иметь хорошую переносимость и низкий риск развития резистентности. Причем их следует принимать курсом, как и антибиотики, только тогда можно победить вирус и защитить организм от опасных осложнений.

В этом сезоне COVID-19 «познакомил» нас со своей новой модификацией – «Пиролой». Штамм не вызывает никаких специфических симптомов, но возможные последствия намного тяжелее, чем от ОРВИ и других инфекций.

В России немало противовирусных препаратов, но только лечащий врач может подобрать подходящее лекарство в конкретном случае. Наиболее успешно себя зарекомендовали Арбидол, Амиксин и Интерферон.

Новый взгляд на антивирусные препараты

Пандемия заставила вирусологов искать новые средства и пути лечения. В России были начаты глубокие масштабные исследования, одним из них стал крупнейших проект «ЭГИДА-2020», за два года охвативший пятую часть регионов страны. Ученые анализировали течение ковида, ОРВИ и гриппа и испытывали разные схемы противовирусной терапии (ПВТ). В них участвовало более тысячи госпитализированных ковидных пациентов. 92% участников получали ПВТ, 77% лечились антибактериальными препаратами, 16% - кортикостероидами.

Выводы ученых: умифеновир, знакомый россиянам как «Арбидол», значительно снижал продолжительность симптомов (интоксикационного и катарального), а его сочетание с интерфероном улучшало всю клиническую картину.

Доказательства мировой науки

Международное научное сообщество с большим интересом исследовало умифеновир, а пандемия заставила ученых по-новому взглянуть на этот препарат, чей комплексный механизм действия не позволяет вирусу проникнуть в клетку и мешает размножаться. По итогам всех этих исследований, в том числе проведенными американцами, китайцами и европейцами, накопился огромный массив данных. Свыше 450 научных трудов размещены на крупнейшем портале биомедицинских исследований PubMed. Ученые из Китая обобщили все эти данные и опубликовали статью этим летом в журнале Immunity Inflammation and Diseases.

На прошедшем в ноябре VI Российско-Китайском симпозиуме по инфекционным болезням ученые двух стран обсудили активность препарата в отношении ОРВИ, гриппа и ковида. В Китае он включен в рекомендации Минздрава для лечения гриппа, прошел проверку во время пандемии и демонстрирует эффективность и против «омикрона».