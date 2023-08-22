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Максимальная ставка по накопительным счетам в Банке ЗЕНИТ выросла до 11% годовых

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Банк ЗЕНИТ повысил процентные ставки по счетам «Новый горизонт» и «Накопительный Онлайн». Теперь максимальная доходность составит 11% годовых. Выплата процентов происходит ежемесячно, в последний календарный день месяца. Срок хранения средств не ограничен.

По счету «Новый горизонт» максимальная ставка составит 11% годовых. Она доступна клиентам, у которых в последние 90 дней и в дату обращения в Банк ЗЕНИТ отсутствуют действующие договоры накопительных счетов. При этом минимальный остаток средств на нем в течение календарного месяца должен быть в диапазоне от 1,4 млн до 5 млн рублей. Проценты начисляются в конце месяца, исходя из суммы минимального остатка средств. Открыть его можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и в интернет-банке, а также при обращении в любой офис.

Максимальная доходность по продукту «Накопительный Онлайн» составит 10% годовых и действует на ежедневный остаток по счету в диапазоне от 500 тыс. до 700 тыс. рублей. Открыть его можно в мобильном приложении «ЗЕНИТ Онлайн» и в интернет-банке.

Подробнее с условиями и процентными ставками можно ознакомиться на сайте Банка.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».

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