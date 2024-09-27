Летом 2024 года Татарстанцы стали на 43% чаще путешествовать по стране в сравнении с тремя летними месяцами 2023-го

Пик поездок пришелся на август. Помимо соседних регионов, чаще всего туристы из республики выбирали Москву, Нижний Новгород и Краснодарский край, выяснили аналитики МегаФона на основе обезличенных данных абонентов.

Татарстанцы на 60% чаще посещали Калининград, Псков, Владимир и Нижний Новгород - по динамике эти направления лидируют. Также увеличилось число поездок в регионы Дальнего Востока. В Хабаровский край, Приморский край и на Камчатку турпоток за год вырос на 53%, 49% и 44% соответственно.