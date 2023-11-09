Крупнейший газопровод страны оснастили умной системой мониторинга

Оператор внедрил интеллектуальный комплекс видеонаблюдения на стратегически важном газотранспортном оборудовании «Сахатранснефтегаз». Комплекс видеокамер в режиме реального времени выполняет сразу несколько задач: реагирует на появление объектов в кадре, возникновение громких звуков и задымление, а также распознает регистрационные номера автомобилей и уведомляет об их проезде ответственных сотрудников. Проект впервые реализован в условиях Крайнего Севера.

Компания «Сахатранснефтегаз» снабжает природным газом больше 100 населенных пунктов Якутии и эксплуатирует свышетысячи производственных объектов. Все они, как и тритысячи км трубопроводоввошли в масштабный проект по обеспечению безопасности и раннему обнаружению возможных ЧП.

На первом этапе проекта сервис видеоаналитики успешно прошел тестовую эксплуатацию на нескольких географически распределенных объектах «Сахатранснефтегаза». Все они были оснащены видеосистемой из 36 камер, управление которыми происходило из единого центра, сюда же приходилиоперативные уведомления и отчеты по проезжающему транспорту и другим важным событиям.

В этом году было принято решение о масштабировании проекта – количество камер умного видеонаблюдения увеличится до 140, а география проекта расширится до трех районов Якутии.

«Нам важно, чтобы на наших основных объектах газотранспортной инфраструктуры работала современная система, которая обеспечила бы непрерывный круглосуточный видеомониторинг. Учитывая непростые географические и погодныеусловия Якутии, при выборе партнера мы опирались на широкую зону покрытия сетью, в том числе в удаленных и труднодоступных местах, где расположеныгазопроводы и станции. Оператор этому условию полностью соответствует, мы знаем это не понаслышке, поскольку наши сотрудники пользуются связью, когда выезжают на объекты», – комментирует генеральный директор «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.