Кредитная карта Банка ЗЕНИТ вошла в десятку лучших продуктов

Кредитная карта Банка ЗЕНИТ заняла 9 место в рейтинге лучших кредитных карт с максимальным льготным периодом в июле 2023 года по версии финансового портала «Выберу.ру». Всего в исследовании участвовало 20 финансовых организаций.

По кредитной «Карте привилегий» Банка ЗЕНИТ действуют два льготных периода до 120 дней без процентов на покупки, а также на снятие наличных и переводы. Льготные периоды не привязаны друг к другу и открываются только в том случае, если клиент совершает первую операцию — покупку или снятие наличных и переводы. Дата начала беспроцентного периода считается 1-ое число календарного месяца, в котором была совершена первая расходная операция.

Также предусмотрен кешбэк в размере до 7 % за покупки. Выпуск и обслуживание — бесплатные. Карта позволяет совершать переводы, оплачивать товары и услуги по QR-коду через СБП.

Эксперты делали свой выбор, основываясь на условиях продукта и уровне надежности банка. В рейтинге учитывались различные параметры, включая ставки, лимиты и льготный период кредитования, проценты начисления кешбэка и стоимость обслуживания карты.

ПАО Банк ЗЕНИТ работает на финансовом рынке России 28 лет и предлагает широкий спектр продуктов и сервисов для юридических и физических лиц. Банк имеет рейтинг на уровне ruА- рейтингового агентства «Эксперт РА».