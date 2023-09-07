Корпоративный кредитный портфель ВТБ в Татарстане вырос в 1,6 раз

По итогам первого полугодия 2023 года ВТБ в Республике Татарстан увеличил кредитный портфель предприятий на 57% до 165,9 млрд рублей. Портфель гарантий, предоставленных татарстанским предприятиям, рос опережающими темпами: за 6 месяцев текущего года увеличился на 41% до 41 млрд рублей.

Кредиты среднему и малому бизнесу к 1 июля 2023 года достигли отметки 73,7 млрд рублей (+28%). Наибольшую часть портфеля формируют предприятия жилищной и коммерческой недвижимости, на отчетный период объем кредитования превысил 20,7 млрд рублей, прибавив 13% к началу года. Также были активны в привлечении заемных средств компании торговой сферы и АПК, доли этих отраслей в кредитном портфеле среднего и малого бизнеса составили по 18%.

С начала года ВТБ в Татарстане выдано кредитов клиентам среднего и малого бизнеса на сумму 30 млрд рублей, что на 80% превышает результат за аналогичный период прошлого года. Один из драйверов роста - проектное финансирование застройщиков. За отчетный период портфель удвоился до 24 млрд рублей.

Бизнес региона активно использовал возможность получить в ВТБ средства по льготной ставке в рамках госпрограмм. В республике повышенным спросом пользуется программа Минсельхоза № 1528: по ней в первом полугодии было заключено соглашений на сумму 3,3 млрд рублей. Предприниматели начали осваивать промышленную ипотеку – по программе региональные компании заключили с ВТБ 4 кредитных соглашения на сумму 99 млн рублей. Наибольший объем финансирования был выделен по программе поддержки индустриальных парков и ОЭЗ на сумму 80 млрд рублей. Общий объем действующих льготных кредитов с господдержкой, предоставленных ВТБ татарстанским компаниям, превысил 100 млрд рублей на отчетную дату.

Портфель привлеченных средств корпоративных клиентов составил 134 млрд рублей, из них 73,8 млрд рублей – ресурсный портфель компаний среднего и малого бизнеса, который за отчетный период вырос почти на четверть.

«В первом полугодии бизнес Татарстана продемонстрировал активный спрос на кредитование. На фоне стабильных ставок по кредитным продуктам мы зафиксировали устойчивый рост продаж новых кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям. Бизнес продолжает гибко реагировать на конъюнктуру рынка: меняет стратегии управления своими ресурсами, осваивает альтернативные валюты и инструменты господдержки. Во втором полугодии мы сфокусируемся на работе с клиентами среднего и малого бизнеса банка «Открытие» в рамках его интеграции в Группу ВТБ, так, для обслуживания предпринимателей мы внедряем единую цифровую платформу, которая позволит объединить лучшие продукты и сервисы двух банков», – отметила управляющий ВТБ в Татарстане - вице-президент Марьям Давлетшина.

Новая цифровая платформа для клиентов среднего и малого бизнеса ВТБ и «Открытия» объединит более 80 лучших финансовых продуктов и нефинансовых сервисов обоих банков. Клиенты группы ВТБ смогут продолжать пользоваться привычными сервисами в удобных им форматах: в интернет-банке и в мобильном приложении. Для перехода на новую платформу клиентов ВТБ и «Открытия» реализован полностью цифровой путь. Остатки средств, продукты, сохраненные настройки и шаблоны будут перенесены в автоматическом режиме, дополнительных действий от клиентов не потребуется.